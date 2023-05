Jednání o navýšení dluhového stropu v USA přibrzdila a futures míří níže

Futures naznačují mírně negativní úvod na hlavních akciových trzích v Evropě. Americká jednání o navýšení dluhového stropu jsou sice hodnocena jako konstruktivní, přesto bez hmatatelného výsledku, což je hlavním důvodem směru futures.

Aktuální futures: DAX -0,2 %, CAC -0,2 %, FTSE 100 -0,15 %, Euro Stoxx 50 -0,15 %.

Ani osobní schůzka amerického prezidenta Joea Bidena se šéfem Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym nepřinesla dohodu o navýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády. McCarthy zároveň ale poznamenal, že diskuze byla produktivní. Věří, že je možné se dohodnout. Nenavýší-li Kongres limit pro zadlužení USA, mohla by platební neschopnost nastat už 1. června, o čemž hovořila i ministryně financí Yellenová. To by mělo dramatické dopady nejen na americkou, ale i světovou ekonomiku.

Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány koncem dubna sice navýšení dluhového stropu schválila, podmínila ho ale rozsáhlými rozpočtovými škrty v příštích deseti letech, na což odmítal přistoupit demokraty kontrolovaný Senát, který stejně jako Biden požadoval zvýšení dluhového stropu bez jakýchkoliv podmínek. V posledních týdnech se obě strany snaží najít kompromis.

McCarthy po jednání s Bidenem vyjádřil přesvědčení, že obě strany chtějí dosáhnout dohody. Už dříve uvedl, že je nutné najít shodu tento týden, aby pak kompromisní návrh stihl schválit Kongres a Biden podepsat.

Japonský PMI index (aktivity) v průmyslu v květnu 50,8 b., ve službách 56,3 b., kompozitní 54,9 b.

Altice navýšila podíl v BT na 24,5 % a deklaruje, že nebude iniciovat nabídku na převzetí, pouze opětovně navyšuje svůj podíl.

Pokud jde o dění kolem titulu , premiér Fiala zopakoval, že návrh legislativy (trhy přezdívaný LEX II), není mířen na jednu společnost, ale plošně, pokud ale jde o energetiku, že stát potřebuje posílit svou kontrolu nad energetickou infrastrukturou.

Jeden den po oznámení schválení LEX ČEZ II ze strany vlády byla v registru zveřejněna smlouva s KPMG, podepsaná šéfem dozorčí rady ČEZ a exekutivcem ministerstva financí Binderem. Detaily smlouvy nejsou k dispozici, část trhu spekuluje, že může časově předcházet start restrukturalizace společnosti.

Člen bankovní rady ČNB Frait poznamenal, že vládní úsporná opatření jsou z technického pohledu protiinflační, za zásadnější ale považuje dlouhodobý trend (inflace).

V Belgorodské oblasti pokračují střety se silami, které do tohoto ruského regionu pronikly z Ukrajiny, tvrdí tamní gubernátor. V samotném Belgorodu zaznamenala sociální média výbuch v sídle ruské tajné služby FSB. Ve válečných podmínkách nelze takové tvrzení bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.