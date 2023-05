Wood: Americká ekonomika spěje k deflaci, Čína těžko investovatelná

V dalším rozvoji umělé inteligence a s ní souvisejících investičních příležitostí nemusí nakonec hrát takovou roli výkonnost počítačů a modelů, ale přístup k velkému množství relevantních dat. Je to jedno z rizik, kterým čelí například NVIDIA a jedna z příležitostí, kterou má . Pro Bloomberg to uvedla ředitelka investiční společnosti Ark Invest Cathie Wood (viz první dvě části rozhovoru ZDE a ZDE). V poslední části se věnovala globálnímu trhu robotaxíků a také celé ekonomice a monetární politice.



Investorka míní, že v USA by měla mít dominantní podíl na trhu robotaxíků, globálně by přitom tento trh mohl dosáhnout velikosti 8 – 10 bilionů dolarů, a to kolem roku 2030. Teslu pak expertka považuje za firmu, která je v oblasti umělé inteligence mezi prvními. Tato technologie tak bude zvyšovat hodnotu jejích produktů i efektivitu samotné výroby.



Na otázku týkající se Číny Wood uvedla, že její firma tu hodně investovala v době před zavedením přísnější regulace a restrikcí technologických firem. Obrat směrem k nim pak pro Ark Invest znamenal stáhnutí se z tohoto trhu. Současná vládní politika nesoucí se v duchu hesla společné prosperity pak podle investorky pravděpodobně přinese tlak na pokles ziskových marží čínského firemního sektoru. Změnu v této investiční strategii by pak na straně Ark Invest přineslo pouze to, pokud by se čínská politika stala vstřícnější vůči kapitálu.



K americké monetární politice a ekonomice investorka uvedla, že za vysokou inflací stál „masivní šok na nabídkové straně hospodářství“. Nyní se zdá, že inflace klesá jen pomalu, ale podle expertky ve skutečnosti klesá rychle a vše spěje k deflaci. Má na to ukazovat například vývoj hrubých národních příjmů, protože ty již dvě čtvrtletí klesají, a zároveň se vytvořila nezvyklá mezera mezi tímto indikátorem a hrubým národním produktem.



Řada firem podle expertky bude pociťovat další vývoj v ekonomice jako tvrdé přistání. A to jak na straně prodávaných objemů, tak na straně prodejních cen. Řídit se v současné situaci při nastavování monetární politiky daty z ekonomiky je podle investorky chybou, protože vesměs jde o zpožděné indikátory. A výtky má i k hrubému národnímu produktu, protože podle ní jde o měřítko, které již neodpovídá současné ekonomice. Tedy tomu, že jde o ekonomiku digitální, zatímco tradiční HDP byl jako ukazatel vytvořen v době průmyslové. Wood míní, že lepší je zmíněný hrubý národní příjem, protože je přesnější.



Zdroj: Bloomberg