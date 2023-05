Fed by měl implicitně cílit vyšší inflaci, pak i explicitně

Mohamed El-Erian v rozhovoru pro Bloomberg hovořil o nákladech, které vyvolávají spory o dluhovém limitu. Spojené státy se pak podle něj mohou vyhnout recesi, jiná může být situace v Evropě (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé se mimo jiné věnoval „špatnému monetárnímu rámci“, se kterým operuje Fed, a zvedání inflačního cíle.



Na Bloombergu míní, že vývoj v americkém výrobním sektoru nyní volá po snižování sazeb, nicméně služby a inflace v nich naopak po dalším zvyšování sazeb. El-Erian k tomu uvedl, že inflační příběh americké ekonomiky je velmi jednoduchý. Fed začal se zvedáním sazeb pozdě a vysoká inflace v určitých oblastech výroby a prodeje zboží se rozšířila na celý tento sektor a následně i na služby.



Výsledkem popsaného procesu je pak podle ekonoma současná nižší citlivost inflace na další zvyšování sazeb a vyšší pravděpodobnost mzdové inflace. Aktuální situace je pak charakterizována dualismem, kdy další zvedání sazeb dopadá neproporcionálně na zboží, kde výrazně tlumí aktivitu. Naopak mnohem menší efekt je znatelný na službách. Tak to bude podle experta nějaký čas pokračovat a „pak záleží na tom, co centrální banky udělají.“



Trhy se nyní domnívají, že „Fed zvedne sazby ještě jednou, maximálně dvakrát a pak bude muset otočit, protože udělal příliš mnoho.“ Graf viz níže ukazuje pravděpodobnost recese ve Spojených státech během následujících 12 měsíců. Tato recese je počítána na základě sklonu výnosové křivky:





Zdroj: Twitter



Na závěr rozhovoru byl ekonom požádán, aby uvedl svůj pohled ohledně dalšího vývoje monetární politiky v USA. Podle něj Fed operuje s celkově špatným monetárním rámcem a špatným inflačním cílem. El-Erian totiž míní, že centrální banka by neměla v současné situaci cílit inflaci na 2 %, ale „implicitně“ výš, „až do chvíle, kdy budou schopni cíl změnit.“ Tak ale Fed podle experta postupovat nebude, tudíž dojde k dalšímu zvýšení sazeb. El-Erian se také domnívá, že Fed by neměl při svém rozhodování o sazbách tolik spoléhat na aktuální data z ekonomiky, protože ta představují zpožděný indikátor.



Proti návrhům na zvedání inflačního cíle se přitom nedávno vymezil například Neel Kashkari z vedení americké centrální banky. Poukázal na to, že pokud by v současném prostředí vysoké inflace Fed zvýšil svůj cíl, „už by mu nikdo nevěřil.“ Na případné diskuse o posunu inflačního cíle je podle ekonoma čas až ve chvíli, kdy inflace klesne k cíli současnému, tedy ke 2 %. El-Erian zase v rozhovoru poukazoval na to, že i zpožděné reakce Fedu snižují jeho důvěru a může k tomu dojít opět, pokud to přežene se zvedáním sazeb.



Zdroj: Bloomberg