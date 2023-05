Cathie Wood: NVIDIA ano, ale už ne tolik. Jsou lepší akcie

Ředitelka známé investiční společnosti Ark Invest Cathie Wood hovořila na Bloombergu o svém pohledu na dalším vývoji v technologickém sektoru i v celé ekonomice. Její firma se zaměřuje právě na investice do nejnovějších technologií a Wood nejdříve odpovídala na dotaz, proč její firma na počátku roku prodávala akcie společnosti NVIDIA.



NVIDIA si na trhu připisuje další zisky, z čehož už ale ARK invest kvůli prodeji netěží. Wood připomněla, že akcie této firmy kupovala již před řadou let a věřila v jejich úspěch. K prodejům ale došlo poté, co si akcie už dříve připsaly výrazné zisky a podle investorky byly už jiné technologické firmy z hlediska svých valuací atraktivnější.



Wood se domnívá, že největší sázkou na úspěch umělé inteligence je . Ta se přitom obchoduje asi za šestinásobek tržeb, zatímco NVIDIA za pětadvaceti násobek. To je podle investorky jeden z důkazů, proč jsou jiné firmy valuačně atraktivnější než NVIDIA. Podobné valuace jako má třeba společnost UIPATH, která je podle expertky „krásnou sázkou na umělou inteligenci“.



Wood dodala, že NVIDIA stále splňuje požadavky její společnosti na očekávanou návratnost a proto je součástí některých menších portfolií ARK Invest. Nicméně popsaná relativní valuační atraktivita vedla k tomu, že ARK Invest nahradila část akcií této firmy jinými. NVIDIA by navíc podle expertky mohla čelit rostoucí konkurenci a většímu cyklickému tlaku na své výsledky.



Ze strany klientů ARK Invest Wood necítí velkou nespokojenost s tím, že její společnost se zbavila akcií NVIDIA před současnou rally. Klienti totiž podle ní vědí, že ARK Invest se zaměřuje na investice do umělé inteligence, ale „dělá to trochu rozdílným způsobem“. U firem, do kterých investuje, totiž sleduje i to, zda mají dostatek dat, se kterými mohou jejich modely pracovat.





ARK Invest podle její šéfky nyní otáčí svou pozornost ke společnostem, u kterých lidé ještě netuší, že jde o sázky na umělou inteligenci. Podobně, jako to ještě před nedávnem netušili u společnosti NVIDIA. Příkladem může být zmíněná UIPATH. Celkově by mělo jít o firmy, které využívají umělou inteligenci na svých vlastních datech tak, aby byly schopny zlepšit produkt či služby, které nabízí.



Zdroj: Bloomberg