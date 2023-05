Co trhy chtějí od Tesly a co od firem jako Ford, či GM?

Tradiční automobilky se mohutným investičním skokem vrhají na vlnu elektromobility. Minulý týden jsme se dívali, co vlastně trhy čekají ohledně dlouhodobého růstu od Tesly. Jak moc se tato očekávání liší od těch u firem jako , či ?



V následující tabulce jsem před dvěma týdny začínal s porovnáním Googlu a . A to v souvislosti tím, jak by se podle některých názorů měl lišit další osud těchto společností v závislosti na rozvoji a využívání umělé inteligence. Ve srovnávání implikovaných růstů jsme se dnes dostali postupně až k Fordu a . S uvedenými předpoklady mi vychází, že v jejich tržní hodnotě firem je nyní „zabudován“ zhruba nulový nominální růst volného toku hotovosti. Konkrétněji u Fordu černá nula, u červená. Jinak řečeno, podle trhů by tok hotovosti po investicích měl u těchto firem dlouhodobě v průměru stagnovat.

Ford, či ?" src="/Fotobank/ce33d211-7117-456e-a2ab-a09dd8744de8?width=500&height=145&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Data Valueinvest, výpočty autor



Ford a jsou na tom tedy podobně, jako . , stejně jako Google, či Alphabet jsou s očekávaným růstem mnohem výše (a u Tesly by navíc mělo FCF výrazně růst i z roku 2023 na 2024). Do určitého kontextu by pak uvedená čísla mohl zasadit následující graf. RIA v něm umazuje hodně dlouhodobý vývoj ziskovosti obchodovaných společností. Křivka zhruba kopírující dna stojí na 5 % ročním růstu, její protiklad propojující zhruba vrcholy na 6 %:

Ford, či ?" src="/Fotobank/0220b8f5-5d0e-457a-a293-8f0938e8accf?width=484&height=293&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Twitter



Před časem jsem tu odkazoval na analýzu , podle které růst zisků na americkém trhu dlouhodobě dosahuje 6 %. Podle dnešního grafu by to bylo o něco méně, oněch 6 % spojuje až vrcholy cyklů. A pointa grafu je v tom, že současný konsenzus pro letošní rok není na této nejoptimističtější křivce, ale ještě něco nad ní (RIA píše, že jde o čísla pro rok 2024, ale myslím, že má jít o rok letošní).



Růst volného toku hotovosti není to samé, jako růst čistých zisků. Ten první by měl být systematicky o něco nižší kvůli finanční páce. Nicméně zhruba můžeme na základě grafu a tabulky snad říci, že trhy od firem jako Google, či vlastně nyní nečekají propastně více, než jaká byla historie zisků obchodovaných firem jako celku. Naopak u firem jako , , či je laťka nastavena mnohem níže. Nominální stagnace přitom znamená reálné zmenšování firem.