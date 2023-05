Šéf Nvidie: S generativní umělou inteligencí může být programátorem každý

Svět nyní vstupuje do nové počítačové éry a díky generativní umělé inteligenci (AI) může být každý člověk programátorem. Na úvod veletrhu výpočetní techniky Computex na Tchaj-wanu to řekl šéf americké společnosti Jensen Huang. patří ke klíčovým hráčům na trhu grafických čipů a její výsledky hospodaření za první čtvrtletí ukázaly, že podnik má z nástupu AI značný prospěch.



Programátoři už nebudou muset psát řádky kódu, aby se kvůli chybějícímu středníku pak zobrazilo obávané chybové hlášení "fail to compile", řekl Huang. Bude to podle něj možné právě díky generativní umělé inteligenci.



Huang v pondělí veřejně vystoupil na první významné akci od pandemie. Na veletrhu Computex představil novou platformu pro superpočítače umělé inteligence nazvanou DGX GH200, která je zaměřena na vytváření generativních modelů umělé inteligence. Generativní AI je typ technologie umělé inteligence, která dokáže vytvářet různé typy obsahu, včetně textu, obrazu, zvuku a syntetických dat.



"Tomuto počítači je jedno, jak ho naprogramujete. Bude se snažit pochopit, co máte na mysli, protože má neuvěřitelně velkou schopnost učení podle jazykového modelu. A tak je programovací bariéra neuvěřitelně nízká," zdůraznil Huang. "Uzavřeli jsme digitální propast. Každý je programátorem, teď jen stačí počítači něco říct," dodal.

Ján Hladký: AI bere konsensus #Nvidia útokem - https://t.co/U72nJwg4Pn pic.twitter.com/I21BSL763H

Společnost tvrdí, že generativní umělá inteligence je "nejdůležitější výpočetní platformou naší generace", protože jednotlivci i firmy se snaží vytvářet nové aplikace a využívat při tom generativní umělou inteligenci.Kreativní profesionálové budou moci vytvářet obrázky pomocí jednoduchého textového pokynu, zatímco programátoři mohou urychlit vývoj aplikací. Také architekti mohou vytvářet trojrozměrné modely z dvourozměrných půdorysů. "V každé počítačové éře můžete dělat různé věci, které dříve nebyly možné," řekl Huang a dodal, že umělá inteligence k tomu rozhodně patří.Tato počítačová éra je podle Huanga "zvláštní v několika ohledech". Generativní umělá inteligence je schopna porozumět i jiným informacím než jen textu a číslům. "Nyní dokáže porozumět multimodalitě, což je důvod, proč tato počítačová revoluce může ovlivnit každé odvětví," dodal.Na rozdíl od tradičních modelů vývoje počítačových aplikací, které vyžadují nové aplikace a nový hardware, aby se přizpůsobily pokroku, jako je umělá inteligence, generativní umělá inteligence bude schopna nejen ovlivnit nové aplikace, ale také vylepšit ty staré, upozornil šéf Nvidie.





"Každá existující aplikace bude díky umělé inteligenci lepší," řekl Huang. "Může uspět u starých aplikací. A bude mít i nové aplikace. To tempo pokroku, protože je to tak snadno použitelné, je důvodem, proč je ten růst tak rychlý," řekl.



Veletrh výpočetní techniky Computex je zpět po tříleté pauze, po pandemii se opět koná za fyzické přítomnosti vystavovatelů i zájemců. Účastní se ho největší výrobci laptopů a osobních počítačů jak z Tchaj-wanu, tak z jiných zemí. Potrvá do pátku.