El-Erian: Spory o dluhový limit poškozují Spojené státy, trhy se přenastavují na další růst sazeb

Trhy začínají chápat, že ekonomika je stále silná a inflace zůstává zejména ve službách pevněji zakořeněná. To znamená, že Fed bude muset zvedat sazby více, než se dříve očekávalo. Zároveň se tím zvyšuje pravděpodobnost recese, protože Fed začal se zvedáním sazeb pozdě. Tak na Bloombergu popsal svůj pohled na současné dění na trzích Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako ekonomický poradce pro společnost .



Bank of America v následujícím grafu ukazuje vývoj indexu spotřebitelských cen mimo potraviny a energie. V USA tento index zvýšil své tempo růstu v roce 2021 a jak píše BofA, nový trend se zatím nemění:





Ekonom se vyjadřoval k dění kolem dluhového limitu. Podle jeho názoru bude problém opět vyřešen, ale i tak sebou jeho opakování nese náklady. Ty mají jednak formu poškození důvěry, a spory a diskuse ohledně zvedání limitu také podle experta odklání zákonodárce a politiky od důležitějších témat, jako je ekonomický rozvoj, zvyšování produktivity a podobně. Spory jsou také „signálem, že americké hospodářství je méně predikovatelné.“



Tento signál je podle ekonoma vnímán zejména v zemích, které nejsou svým systémem jasně vyhraněné a které uvažují o tom, zda je pro ně výhodné používat americký dolar. K jeho významu ve světě pak může přispívat i to, že Rusko kvůli sankcím vytvořilo určitý nedolarový „ekosystém“ a některé země mohou zvažovat, zda se k němu nepřipojit. El-Erian ale zdůraznil, že sankce uvalené na Rusko byly podle něj nutné. Nicméně mají své vedlejší efekty. Spojené státy by tedy podle experta neměly dávat jiným zemím motivaci k tomu, aby hledaly alternativu. Takovou motivací jsou přitom i dohady o dluhovém limitu.



El-Erian odpovídal také na dotaz týkající se vývoje na britských kapitálových trzích. Podle něj není současný růst výnosů dluhopisů podobný tomu, co se dělo před časem v době určité krize. Tehdy totiž také prudce stoupaly výnosy britských vládních obligací, podle ekonoma ale šlo zejména o odraz chyb na straně fiskální politiky a s tím související pokles důvěry. K tomu nyní nedochází, trhy reflektují nová data, která ukazují, že i v britské ekonomice jeví inflace menší sklon k poklesu. A Bank of England tudíž bude muset zvedat sazby více, než se předpokládalo.





Ekonom se domnívá, že ve Velké Británii roste riziko stagflace. Spojené státy by se jí podle jeho názoru mohly vyhnout, „pokud ovšem nedojde k chybě na straně ekonomické politiky.“ Měl by tedy existovat určitý rozdíl mezi americkou a evropskou ekonomikou, protože například ta německá je podle experta již v recesi, naopak v USA se dá stále hovořit o velmi silné celkové ekonomické aktivitě.



Zdroj: Bloomberg