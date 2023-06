Spolupráce u nabíjecích stanic je nevyhnutelná. Musk to dělá spíše pro elektromobily než pro Teslu

Nedávno byla oznámena spolupráce mezi Teslou a Fordem, jehož elektromobily by v budoucnu mělo být možné nabíjet ze stanic první společnosti. Nyní byla oznámena spolupráce mezi Teslou a . Cathie Wood k tomu na CNBC uvedla, že jde o krok výhodný pro Teslu, protože ta bude takto schopna lépe pokrývat náklady spojené s montáží a provozem nabíjecích stanic. Tudíž bude rozšiřovat jejich síť, a to zejména směrem do vnitrozemí. Co dalšího by uvedená spolupráce mohla přinést?



Gene Munster z Deepwater Asset Management na CNBC uvedl, že divize nabíjecích stanic je z hlediska celkové hodnoty Tesly relativně minoritním faktorem a pravděpodobně tomu tak bude i nadále. Spolupráce s firmami jako a je podle investora nevyhnutelná a budou ji následovat i další. Jde ale o věc, která prospívá zejména jiným automobilkám. Těm totiž poskytuje potřebnou infrastrukturu, zatímco pro ni samotnou je dohoda „neutrální nebo mírně pozitivní.“







Expert se dokonce domnívá, že Elon Musk ke spolupráci přistupuje spíše kvůli svému slibu, že bude podporovat elektromobilitu než kvůli Tesle samotné. Tradiční automobilky, které se vydaly cestou elektromobilů, by se přitom podle Munstera mohly v následujících deseti letech dostat pod tlak vyvolaný právě nedostatečnou sítí nabíjecích stanic. Štěstí tak má právě a díky tomu, že se jim podařilo dojednat spolupráci s Teslou.



Tématem by se podle investora mohly stát fronty před některými nabíjecími stanicemi. Spolupráce s Fordem a by je totiž mohla prodloužit a majitelé vozů Tesly by nakonec mohli být zklamáni z toho, že musí čekat za vozy konkurenčních značek. přitom indikuje, že nebude vlastní vozy u stanic nijak upřednostňovat a Munster se domnívá, že v tomto ohledu by tak dohoda mohla mít pro tuto firmu i určitý negativní efekt. Souhlasí přitom s názory, že celkově jsou témata, jako je dostupnost nabíjecích stanic a dojezd elektromobilů, velmi významná.



Podle experta bude dosaženo „nabíjecí parity“ v roce 2025. To znamená, že vozy vyrobené od tohoto roku v a Fordu by již měly být schopny dosáhnout stejného uživatelského komfortu při nabíjení jako vozy Tesly. Tedy i toho, že jejich vozy budou mít dostatečné softwarové vybavení na to, aby optimalizovaly jízdu a návštěvu stanic. Munster pak souhlasí s Wood v tom, že zmíněné dvě automobilky budou používáním stanic Tesly spolufinancovat jejich další expanzi a k tomu také možná i „branding Tesly“.



Zdroj: CNBC