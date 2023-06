Ministestvo financí žádá výplatu 100 % zisku ČEZ, navrhuje dividendu 145 Kč na akcii

Ministerstvo financí, které vykonává majoritní akcionářská práva státu v , podalo z pozice akcionáře protinávrh k rozhodnutí o rozdělení loňského zisku společnosti. O návrzích se bude hlasovat na valné hromadě, která se letos uskuteční v pondělí 26. června. Požaduje výplatu 100 % očištěného zisku a tedy dividendu ve výši 145 korun na akcii. 11. května jsme přitom informovali o sdělení MF ČR, podle kterého letos stát protinávrh k návrhu ČEZ ohledně dividendy nepodá. Stal se opak.

"V kontextu probíhajících kroků vlády směrem ke konsolidaci salda státního rozpočtu Ministerstvo financí s ohledem na rekordní zisk společnosti a pozitivní výhled jejího dalšího hospodaření navrhuje výplatu dividendy ve výši 145 Kč na akcii. V případě schválení tohoto návrhu bude vyplacena dividenda ve výši celkem 78 mld. Kč, což odpovídá 100 % očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny za rok 2022. Stát drží akciový podíl ve výši 69,78 % a získá tak příjem cca 54 mld. Kč se splatností v obvyklém termínu 1. srpna," stojí ve sdělení na stránkách ministerstva.

11. května 2023 jsme i na stránkách Patria.cz informovali o sdělení, že MF ČR nebude od energetické firmy ČEZ chtít vyšší dividendu, než vedení společnosti navrhlo. Mluvčí ministerstva Michaela Lagronová toho dne sdělila ČTK, že úřad nepodá na rozdíl od loňska k dividendě protinávrh.

Samotný ČEZ pak včera 15. června 2023 prohlásil, že valná hromada, která se uskuteční 26. června v Praze, nebude mít na programu otázku možné transformace ČEZ. "Žádný z akcionářů o to nepožádal. Hlavním bodem valné hromady tak bude výše dividendy pro akcionáře, kterou vedení společnosti ve výši 117 Kč za akcii, což je dosud nejvíce," stojí v konstatování.

Tématu možného rozdělení ČEZ se věnovala online konference Patria Finance v minulém týdnu.

I v případě návrhu vedení ČEZ jde zatím o nejvyšší částku, jakou by společnost akcionářům vyplácela. V případě schválení návrhu vedení firmy by ČEZ akcionářům na dividendách vyplatil téměř 63 miliard korun, z toho 44 miliard Kč státu.



Loni představenstvo ČEZ navrhovalo dividendu 44 korun za akcii, ale stát požadoval vyšší výplatu. Ministerstvo financí pak na valné hromadě prosadilo jako největší akcionář svůj návrh na dividendu 48 korun za akcii. Stát jako majoritní akcionář získal zhruba 18 miliard korun. Dosud nejvyšší dividenda ČEZ byla 53 korun na akcii v roce 2009. V roce 2021 byla vyplacena dividenda 52 korun na akcii. Mezi akcionáře bylo rozděleno 28 miliard korun, stát jako majoritní akcionář získal 20 miliard korun.



Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ. Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcie ČEZ na pražské burze na to reagovaly prudkým poklesem, návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny ČEZ.

Premiér Petr Fiala (ODS) však v této souvislosti odmítl, že by zákon cílil na konkrétní firmu. Zároveň ale přiznal, že vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, což se podle něj ukázalo být důležité v době nedávné energetické krize. Nadcházející valná hromada však otázku možné transformace ČEZ na programu nemá.

Jak je to s návrhy a protinávrhy na valnou hromadu?

Pozvánka na valnou hromadu ČEZ obsahuje následující ustanovení ohledně podávání návrhů a protinávrhů na valnou hromadu 26. června 2023:

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, nevyplývá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v písemné podobě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady, a to některým z následujících způsobů: (i) do datové schránky společnosti, (ii) prostřednictvím e-mailové adresy valna.hromada@cez.cz, (iii) osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, nebo (iv) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu nejpozději do pátku 16. června 2023, s tím, že v poslední den lhůty bude podatelna přijímat podání dle bodů (iii) a (iv) do 17.00 hod. Lhůta 10 dnů před konáním valné hromady se neuplatní, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti, případně o navazující návrhy a protinávrhy týkající se takových osob. Návrhy a protinávrhy doručené ve výše uvedené lhůtě uveřejní představenstvo (včetně jejich případného zdůvodnění) se svým stanoviskem na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2023. Návrhy a protinávrhy doručené po výše uvedené lhůtě nebudou projednány; tím není dotčen § 362 zákona o obchodních korporacích