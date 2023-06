OPEC tvrdí, že poptávka po ropě v roce 2045 dosáhne 110 milionů barelů denně

Celosvětová poptávka po ropě vzroste na 110 milionů barelů denně asi za 20 let, což zvýší světovou poptávku po energii o 23 procent, uvedl v pondělí OPEC. "Ropa je v dohledné budoucnosti nenahraditelná," řekl generální tajemník organizace zemí vyvážejících ropu Haitham Al Ghais při historicky první konferenci Energy Asia, která se konala v malajském hlavním městě Kuala Lumpur.

"V našem celosvětovém výhledu očekáváme, že globální poptávka po ropě vzroste na 110 milionů barelů denně do roku 2045," řekl a dodal, že ropa bude do té doby stále tvořit asi 29 procent energetického mixu.

Zdroj: Patria.cz

Prognóza je v rozporu s předpovědí Mezinárodní energetické agentury (IEA) o snížení ročního růstu poptávky z 2,4 milionu barelů denně v roce 2023 na 400 000 barelů denně v roce 2028. Před dvěma týdny IEA předpověděla, že celosvětová poptávka po ropě vzroste od roku 2022 o 6 procent na 105,7 milionu barelů denně v roce 2028 díky petrochemickému a leteckému sektoru.

Generální tajemník OPEC dodal, že nedostatečné investice do ropného průmyslu pouze zpochybní životaschopnost současných energetických systémů a povedou k "energetickému chaosu." Od nynějška do roku 2030 Al Ghais předpovídá, že dalších půl milionu lidí se přestěhuje do měst po celém světě, protože globální ekonomika pokračuje v expanzi. Svět bude potřebovat více ropy - ně méně, řekl Al Ghais.

Podle světové banky se odhaduje, že globální růst klesne na tříleté minimum 2,2 procenta ročně do roku 2023 z 2,6 procent v období 2011-2021.

Al Ghais uznal, že obnovitelné zdroje budou hrát větší roli ve světovém energetickém mixu a potvrdil, že některé členské země OPEC "již významně investují" do této oblasti. "Vidíme, že celosvětová poptávka po energii vzroste do roku 2045 o 23 procent," řekl. "Plyn, vodní a jaderné elektrárny, vodík a biomasa se budou rozšiřovat. Ale je jasné, že ropa zůstává nedílnou součástí mixu."

Ropa Brent se během odpoledního obchodování v Asii obchodovala o 0,92 procent výše na 74,53 dolarech. Futures na West Texas Intermediate nepatrně vzrostly o zhruba 0,78 procenta a obchodovaly se na 69,70 dolarů za barel.

Zdroj: CNBC