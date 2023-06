Otřesy v Rusku: Přinášíme souhrn sobotního dění

Šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin dnes souhlasil s návrhy běloruského lídra Alexandra Lukašenka na zastavení postupu skupiny na ruském území směrem na Moskvu a na následné uklidnění situace, uvedla ruská agentura RIA Novosti. Rozhovory s Prigožinem podle ní Lukašenko vedl na základě své předchozí domluvy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prigožinova tisková služba následně zastavení postupu wagnerovců na ruskou metropoli potvrdila a dodala, že cílem je zabránit, aby byla "prolita ruská krev".

Údajná ruská palba na wagnerovce a pochod na Moskvu

Soukromá Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) vojenská společnost se vzbouřila v noci na dnešek, údajně po ruské palbě na ni a v důsledku po rozsáhlých ztrátách na životech, její bojovníci dnes ráno obsadili jihoruský Rostov na Donu i některá další města a rychlým postupem se dosud blížili k ruské metropoli Moskvě. Vyvolali tak největší vnitropolitickou krizi v Rusku od jeho útoku na sousední Ukrajinu loni v únoru.

Putin o dýce do zad, Wagnerovci na Moskvu jak nůž máslem



Ruský prezident Vladimir Putin v dopoledním televizním vystoupení ozbrojenou vzpouru wagnerovců označil za "dýku vraženou do zad" a oznámil, že dal osobně rozkaz k neutralizaci vzbouřenců. Kolony Prigožinových bojovníků však v podstatě bez odporu pokračovaly celý den na sever směrem do ruské metropole, kdy byl už ráno vyhlášen stav protiteroristické operace.

Putin, Lukašenko, Prigožin



Podle běloruské agentury Belta, která se odvolává na sdělení Lukašenkovy tiskové služby, si Putin ráno s běloruským vůdcem telefonovali a dohodli se na dalším společném postupu. Večer si podle Belty Putin a Lukašenko telefonovali ještě jednou. Běloruský vůdce ruského prezidenta zpravil o výsledku svých jednání s Prigožinem. Putin Lukašenkovi poděkoval za "odvedenou práci", napsala s odkazem na běloruské zdroje agentura AFP.



Lukašenko si "vlastními kanály dál vyjasnil situaci", napsala Belta, a pak po dohodě s Putinem začal vyjednávat s Prigožinem. Rozhovory trvaly celý den, ale nakonec vedly podle Lukašenkovy tiskové služby k dohodě o nemožnosti "začínat krvavou válku na ruském území". Šéf wagnerovců přijal návrhy na zastavení postupu na Moskvu a další kroky k uklidnění situace.



Na stole tak podle Minsku nyní leží "naprosto výhodná a přijatelná varianta řešení situace, s garancemi bezpečnosti pro bojovníky" Wagnerovy skupiny.



Prigožinova tisková služba ve svém vlastním vyjádření podle serveru Meduza uvedla, že za 24 hodin se wagnerovci dokázali dostat až na 200 kilometrů od Moskvy. "Za celou dobu nebyla prolita ani kapka krve našich bojovníků. Nyní přišla chvíle, kdy krev prolita být může," upozornila tisková služba Wagnerovy skupiny. Rozhodnutí vrátit se do "polních táborů" bylo podle ní přijato na základě pochopení odpovědnosti za to, že může být "prolita ruská krev".

Odchod z obsazeného strategické velitelství



Ruská státem kontrolovaná televizní stanice RT hlásí, že wagnerovci se v Rostově balí. Videa z místa podle webu deníku The Guardian také ukazují, že se připravují k odchodu. Podle agentury AFP skandují desítky obyvatel Rostova na Donu slovo Wagner u místního sídla vojenského velitelství, které ráno obsadili Prigožinovi vojáci a které se nyní chystají opustit. Mnozí obyvatelé, kteří se shromáždili na hlavní ulici v centru města, vytáhli své telefony, aby natočili záběry bojovníků polovojenské skupiny, a zároveň jim tleskali, píše AFP.

Jaderné zbraně "v rukou banditů"

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters varovalo západní země, aby nezneužily vzpoury skupiny wagnerovců k dosažení svých podle něj rusofobních cílů. Úřad dodal, že Rusko dosáhne svých záměrů na Ukrajině i navzdory povstání vedenému zakladatelem polovojenské skupiny Jevgenijem Prigožinem.



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv podle agentury RIA Novosti řekl, že Rusko nedovolí, aby se vzpoura wagnerovců změnila v převrat či globální krizi. Dodal, že celý svět se ocitne na prahu katastrofy, když se ruské jaderné zbraně dostanou do rukou "banditů".



Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell kvůli dění v Rusku spustil "centrum krizové reakce" a usiluje o koordinaci před pondělní schůzkou unijních ministrů zahraničí. Borell také o věci jednal s představiteli zemí skupiny velkých ekonomik G7.

Moskva a další oblasti zavádí protiteroristická opatření

Moskva kvůli napjaté situaci v zemi zavádí protiteroristická opatření, ve městě byly zrušeny všechny hromadné akce. Je nutné počítat s častějšími kontrolami na silnicích, uvedla agentura TASS s odvoláním na starostu Sergeje Sobjanina. Starosta Moskvy vyzval obyvatele k omezení pohybu, v pondělí nemají jít do práce.

Rusko útočilo na Kyjev, Charkov či Dnipro, nejméně dva mrtví



Nejméně dva mrtvé a několik zraněných si v noci na dnešek vyžádaly ruské útoky na Ukrajinu. Výbuchy byly podle agentur AFP a Reuters hlášeny z Kyjeva, Charkova či Dnipra, nasazena byla protivzdušná obrana. V celé zemi něco přes hodinu platil protiletecký poplach.

Ukrajinské síly zaútočily na několika místech fronty na východě, uvedl Kyjev

Ukrajinské síly dnes ve stejnou chvíli zahájily ofenzivní operace hned na několika úsecích fronty na východě země, oznámila podle webu Ukrajinska pravda náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová. Ve všech směrech podle ní dokázali kyjevští vojáci postoupit. Tvrdé boje dál pokračují také na jižní části fronty, kde se ruské síly za cenu výrazných ztrát na lidské síle, zbraních i technice snaží zastavit ukrajinské útočné akce, doplnila náměstkyně.

Podle Maljarové dnes ukrajinské jednotky zaznamenaly postup u Orichivu, Bachmutu či Bohdanivky. Naopak ruské pokusy o útoky u Kupjansku, Lymanu či Marjinky prý úspěch opět neměly.

Biden probral vývoj v Rusku se Scholzem, Macronem a Sunakem, uvedl Bílý dům

Americký prezident Joe Biden se dnes spojil s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Rishim Sunakem, aby s nimi probral vývoj v Rusku, kde žoldnéři zapojení do války na Ukrajině zahájili povstání proti ruské armádě. Bez jakýchkoli podrobností to oznámil v prohlášení Bílý dům. Nejvýše postavený americký generál Mark Milley mluvil s velitelem ukrajinské armády Valerijem Zalužným a kvůli situaci v Rusku zrušil plánovanou zahraniční cestu.



Úřad amerického prezidenta uvedl, že Biden dostal od členů své administrativy informace o vývoji. Brífinku se účastnili ministr zahraničí Antony Blinken, ministr obrany Lloyd Austin, již zmíněný generál Mark Milley nebo šéfové amerických tajných služeb.