Víkendář: GM a Ford nejsou konkurenty Tesly

na základě informací z konference o automobilovém průmyslu tvrdí, že automobilky jsou nyní ve svém výhledu optimistické, poptávka je nadále silná, a to by se mohlo pozitivně projevit na ziscích obchodovaných firem v tomto odvětví.



Emmanuel Rosner z na CNBC uvedl, že zmíněné konference se účastnila řada lidí z vedení automobilek. Ti plošně tvrdili, že „poptávka je stále silná, drží nahoře ceny a není důvod, proč se obávat vývoje ve druhé polovině roku.“ Očekávání byla přitom podle analytika znatelně níže s tím, že snižování cen by se podle něj mělo promítnout do finančních výsledků firem. Jak ale bylo uvedeno, jejich vedení takový vývoj v současné době nepředpovídá.



Na CNBC připomněli, že v prvním čtvrtletí tohoto roku měla asi 63% podíl na americkém trhu s elektromobily. Na druhém místě za ní se nachází s velkým odstupem s necelými 8 %, následuje s 6,1 % a je s podílem 4,2 % až na páté pozici za společnostmi Kia a Hyundai, které CNBC dává do jedné položky. a přitom podle analytika zatím postupují dobře, co se týče snahy udržet produkci a prodeje automobilů se spalovacími motory a zároveň investovat do elektromobilů.







Pro zmíněné dvě automobilky je podle experta výhodná nedávno ohlášená spolupráce s Teslou. V jejím rámci by měli být majitelé elektromobilů od Fordu a schopni využívat nabíjecí infrastrukturu Tesly, což sníží jejich investiční výdaje a přinese úsporu nákladů. Tyto automobilky pak dávají jasně najevo své odhodlání uspět na trhu s elektromobily, kterému ale zatím jasně dominuje . Rosner míní, že jedním z hlavních nástrojů konkurence jsou ceny a bude tomu tak i nadále. Firma je bude používat ve snaze udržet podíl na trhu a dosahovat rychlého růstu.



Rosner si ale zároveň myslí, že a nejsou přímými konkurenty Tesly. Tyto dvě společnosti totiž „vydělávají na prodejích pickupů a velkých vozů, které jsou extrémně ziskové.“ A analytik předpovídá, že stejnou strategii budou firmy sledovat na trhu s elektromobily. Tedy že i zde se zaměří na segment větších vozů včetně pickupů. Pokud tak snižuje ceny u svých vozů, které patří do jiných tříd, přímo to neovlivňuje a .



Cenová politika Tesly se tak podle experta spíše dotýká japonských, korejských nebo čínských automobilek, jejichž modely se kryjí s těmi od americké společnosti. Na závěr pak Rosner z investičního hlediska uvedl, že „u Tesly je riziko dalšího snižování cen a i když nyní je poptávka silná, jsme si ho velmi dobře vědomi.“



Zdroj: CNBC