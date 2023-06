Valná hromada ČEZ za dveřmi: Hlavním tématem dividenda 145 korun, naopak nikoli restrukturalizace

V pondělí 26. června se uskuteční valná hromada akcionářů energetiky a na stránkách Patria.cz ji budeme sledovat. Hlavním tématem je dividenda z výsledku roku 2022. Za pověstnou „minutu dvanáct“ padl protinávrh ministerstva financí, zastupujícího nejsilnějšího akcionáře stát na rozdělení takřka 100 % zisku dividendou 145 korun na akcii. Management navrhoval horní okraj platné dividendové politiky = 80 % očištěného konsolidovaného čistého zisku a tedy výši 117 korun na akcii. Tématem valné hromady by naopak neměl být způsob restrukturalizace společnosti, do kterého nově navržená výše dividendy také promlouvá.

Dividenda

Ministerstvo financí (MF) s ohledem na loňský rekordní zisk energetické společnosti a pozitivní výhled jejího dalšího hospodaření navrhuje výplatu dividendy 145 Kč na akcii. Vedení navrhlo vyplacení 80 procent z loňského čistého zisku, což je 117 korun na akcii. V případě schválení návrhu ministerstva bude podle MF vyplacena dividenda ve výši celkem 78 miliard Kč, což odpovídá 100 procentům očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny za rok 2022. Stát drží ve firmě akciový podíl 69,78 procenta a získá tak příjem 54 miliard Kč se splatností v obvyklém termínu 1. srpna.

Nejen u návrhu MF, ale i „jen“ v případě návrhu vedení jde zatím o nejvyšší částku, jakou by společnost akcionářům vyplácela. V případě schválení návrhu vedení firmy by akcionářům na dividendách vyplatil téměř 63 miliard korun, z toho 44 miliard Kč státu.

Loni představenstvo navrhovalo dividendu 44 korun za akcii, ale stát požadoval vyšší výplatu. Ministerstvo financí pak na valné hromadě prosadilo jako největší akcionář svůj návrh na dividendu 48 korun za akcii. Stát jako majoritní akcionář získal zhruba 18 miliard korun. Dosud nejvyšší dividenda byla 53 korun na akcii v roce 2009. V roce 2021 byla vyplacena dividenda 52 korun na akcii. Mezi akcionáře bylo rozděleno 28 miliard korun, stát jako majoritní akcionář získal 20 miliard korun.

Cesta, že zestátnění není cestou?

Skloňované téma restrukturalizace energetiky kvůli státní kontrole nad odvětvím a výstavbě nového jádra v Česku by dle vyjádření nemělo být tématem valné hromady, neb jej na ni žádný z akcionářů v termínu nevnesl. Na toto téma se zaměřovala online konference Patria Finance, konaná v úvodu června, jejíž záznam můžete získat na odkaze zde.

"Co s #ČEZ? Kam bez ? Záznam červnové #onlinekonference na palčivé téma kolem možného dělení klíčového titulu, ale i další zajímavé nejen na @prazskaburza s @michalsnobr, @DohnalRadim, @jarsura, analytiky a experty naleznete v naší Škole investora: https://t.co/on0mI4r7S9 pic.twitter.com/C1H5X8FUUY — Patria.cz (@PatriaCZ) June 16, 2023

Jeden z vystupujících, ekonom Radim Dohnal, například ohlášení vyšší dividendy chválí. "Stát tak získá dodatečné miliardy korun, a to rychle, dostane také srážkovou daň z dividend ostatních akcionářů. Stát snad ukázal konečně cestu, že zestátnění není cesta. Vláda ukáže voličům, že elektřina sice zdražila, ale z všechno plyne občanům. Hněv se tak snad zmenší," domnívá se.

Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií . Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcie na pražské burze na to tehdy reagovaly prudkým poklesem, podle analytiků totiž návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny . Premiér Petr Fiala (ODS) však v této souvislosti odmítl, že by zákon cílil na konkrétní firmu. Zároveň ale přiznal, že vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, což se podle něj ukázalo být důležité v době nedávné energetické krize. Nadcházející valná hromada však – opakujeme - otázku možné transformace na programu nemá.

Ohrozí dividenda 145 Kč rating ?

je podle představenstva firmy schopna bez nutnosti přijetí mimořádných opatření pokrýt výplatu dividendy akcionářům ve výši 145 Kč na akcii, tedy téměř z celého očištěného loňského zisku. Do budoucna to však podle vedení může snížit likviditu a kreditní rating společnosti, vyplynulo ze stanoviska představenstva . "Aktuální likviditní situace a výhled cash flow Skupiny na následujících 12 měsíců indikují, že společnost je schopna navrhované navýšení výplaty dividendy finančně pokrýt bez přijetí mimořádných opatření," zní stanovisko představenstva k návrhu státu.

Současné však ve stanovisku podotklo, že navýšení dividendy negativně ovlivní dostupnou likviditu skupiny a sníží rezervy na krytí potenciálních rizik. V této souvislosti vedení firmy upozornilo zejména na krytí rizika růstu cen komodit, což by následně vedlo k navýšení maržových vkladů na burzách. V loňském roce vysoké marže podle společnosti vedly k mimořádným krokům, mezi něž patřila půjčka tři miliardy eur (71,25 miliardy Kč) od státu.

Výplata navýšené dividendy dále může podle představenstva negativně ovlivnit kreditní rating , zejména pak u ratingové agentury Moody´s, protože ta negativně vnímá výplatu dividendy ve výši mimo schválené dividendové pásmo. Zároveň však podle vedení firmy není navýšení dividendy ve významném rozporu s očekáváním ratingových agentur a vliv na jejich hodnocení tak nelze předvídat.

Celkově však návrh ministerstva neohrožuje podle představenstva střední ani dlouhodobou finanční stabilitu společnosti a nemá ani bezprostřední vliv na plánované investice.

160 Kč? Ohrožení finanční stability, investic, ratingu i likvidity

Vedení před valnou hromadou řešilo rovněž návrhy akcionáře Petra Kalivody. Ten navrhl výplatu dividendy ve výši 160 Kč za akcii, což by však podle představenstva už ohrozilo finanční stabilitu firmy, investice, jeho další rating i likviditu. Návrh nebude projednávat valná hromada společnosti, protože podle představenstva nebyl v souladu s právními předpisy.