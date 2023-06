Rozbřesk: Selhání u hypoték by měla zůstat nízko, tlak na korunu po ČNB slábne a řecká pravice získala většinu v parlamentu

Z detailů zprávy o finanční stabilitě vyplývá, že se v základním scénáři centrální banka neobává výrazného tlaku vyšších úrokových sazeb na finanční zdraví domácností. Míra selhání u hypotečních úvěrů má sice podle analýzy centrální banky zvolna narůstat z dnešního necelého 1 % k 1,4 %. I to jsou však relativně nízké hodnoty blízké před-pandemickým úrovním z roku 2019. Navíc hlavním důvodem nárůstu úvěru v selhání má být lehký nárůst míry nezaměstnanosti, zatímco efekt vyšších úrokových sazeb na finanční zdraví domácností má být podle centrální banky minimální.

V základním scénáři počítá centrální banka s postupným poklesem krátkých sazeb od Q3 2023 a se stabilizací delších úrokových sazeb lehce pod 4 % v nejbližších letech. Aby se vyšší úrokové sazby propsaly negativně do finančního zdraví domácností, musely by ovšem úrokové sazby vzrůst oproti základnímu scénáři daleko dramatičtěji (podle ČNB minimálně o dalších 5 procentních bodů).Co z toho plyne? Pokud centrální banka bude čekat s prvním poklesem sazeb do roku 2024, nemělo by se tak na finančním zdraví domácností projevit nijak významně. To je podle našeho názoru důležitý faktor, který může řadu centrálních bankéřů vést k odkládání prvního poklesu úrokových sazeb.

Naopak míru selhání u hypoték a finanční finanční zdraví domácností, může relativně výrazně ovlivnit jakékoliv zrychlení nárůstu nezaměstnanosti (míra nezaměstnanosti vyšší o 3 p.b. by vedla k dalšímu zdvojnásobení míry selhání). Zdá se však, že zatímco dynamiky HDP zaostává za posledními odhady ČNB, trh práce a míra nezaměstnanosti dál plus mínus kopírují poslední prognózu z centrální banky. I proto věříme, že v otázce “prvního poklesu sazeb” zatím centrální banka zůstane jako “jednotný celek” naladěna na jestřábí notu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna je relativně málo volatilní a setrvává v okolí 23,65 EUR/CZK. Hlavním pozitivním faktorem zůstává relativně jestřábí nastavení ČNB při jakékoliv debatě o načasování prvního poklesu sazeb. Na druhou stranu rychlejší růst sazeb v UK a na řadě dalších míst koruně příliš nepomohl.



Eurodolar

Pravidelná výroční konference ECB v Sintře startuje opět v zajímavý čas, kdy eurozóna flirtuje se stagflací. Přesně v tomto duchu promluvily v pátek indexy podnikatelský nálad (PMI) v eurozóně, které v červnu propadly a naznačují přinejlepším stagnaci ekonomiky. Ne náhodou reagoval na zveřejněná data eurodolar negativně, přičemž v podobném duchu jako PMI se může dnes nést i německý index IFo.



Na druhou stranu euro může na začátku týdne lehce těžit z výsledku (opakovaných) parlamentních voleb v Řecku. Díky nim získá v řeckém parlamentu většinu pravicová Nová Demokracie, která bude vládnout sama a může tak implementovat řadu reformních opatření při zachování fiskální stability. Řecko tak může mít šanci získat lepší ratingy, což je pro euro výhledově dobrá zpráva.