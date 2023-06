Centrály nové doby aneb jak pandemie covidu změnila plány Amazonu na nové sídlo za 2,5 miliardy dolarů?

Když Amazon v roce 2017 poprvé oznámil záměr stavby druhé centrály, strhl se konkurenční boj "kdo z koho". Soutěž přilákala nabídky z 283 států, providencíí a měst, které soupeřily o to, aby se staly další kotvou pro dominantního online prodejce a druhého největšího soukromého zaměstanavatele světa.

Tento týden firma formálně otevřela dveře první částí svého nového sídla na východním pobřeží, preždívaného HQ2, v severní Virginii. První fáze nazvaná Metropolitní Park (Metropolitan Park) zahrnuje dvě 22podlažní kancelářské věže, které mohou pojmout 14 z 25 tisíc zaměstnanců, které plánuje přívést do Arlingtonu. Nastěhovalo se již asi 2.900 zaměstanců a Met Park bude na podzim obsazen 8 tisíci zaměstanci.

postavil své první sídlo v Seattlu v roce 1994 částečně kvůli tamnímu hlubokému fondu technologických talentů i kvůli přítomnosti společnosti v nedalekém Redmondu. Areál společnosti v Seattlu se nyní rozkládá na desítkách milionů čtverečních stop ve více než 40 kancelářských budovách. Pro mnohé tato situace vyvolává otázku, proč se svým rozlehlým kampusem v Seattlu a rostoucí realitní stopou po celém světě potřeboval vybudovat druhou centrálu.

Kolem roku 2005, kdy podnikání Amazonu rostlo a jeho kampus v Seattlu se zvětšoval, zakladatel a tehdejší generální ředitel Jeff Bezos začal zvažovat, kam by se společnost měla dále rozšířit. Na schůzkách se zaměstnanci ptali Bezose, "jestli bychom někdy byli všichni na jednom místě," řekl v rozhovoru John Schoettler, šéf nemovitostí Amazonu. "Myslím, že existovala romantická představa, že my jako společnost budeme jen tak velcí, že se všichni vejdeme do jedné budovy," řekl Schoettler. "[Bezos] řekl, dobře, máme dlouhodobé pronájmy a až tyto pronájmy přijdou, budu pracovat s Johnem a realitním týmem a zjistíme, co dělat dál." Původně Bezos navrhoval, aby zůstal v okolí Pugetova zálivu, ale konverzace se pak přesunula k nastolení stejné "sousedské" atmosféry kampusu jako v Seattlu jinde, na novém místě, vypráví Schoettler.



"Mohli jsme se posunout jen na předměstí, zabrat nějakou zemědělskou půdu, porazit nějaké stromy a postavit kampus, typicky zahleděný do sebe," řekl: "Obvykle severní nebo jižní vchod, východ na východ nebo na západ. ... Když se ocitneme uprostřed městské struktury a vytvoříme pěší čtvrť, staneme se součástí komunity. A to je to, co jsme chtěli."

Vysoce medializované hledání druhého sídla Amazonu čelilo některým výzvám. V roce 2018 společnost oznámila, že rozdělí HQ2 mezi čtvrť Long Island City v New Yorku a oblast Crystal City v Arlingtonu ve Virginii. Ale po "křiku" veřejnosti i politiků zrušil své plány na kampus v Long Island City. Příchod společnosti do Arlingtonu vyvolal obavy z rostoucích nákladů na bydlení a vysídlování. Společnost uvedla, že se zavázala dát více než jednu miliardu dolarů na výstavbu a zachování cenově dostupných domů v regionu. Schoettler uvedl, že má v úmyslu soustředit velkou část svého budoucího růstu v Arlingtonu a v Nashvillu v Tennessee, kde sídlí logistické centrum společnosti. Plánuje také najmout až 12 000 lidí na seattleském předměstí Bellevue, dodal.

tedy otevírá své HQ2, ale v době nejisté pro společnost i šířeji technologický sektor. Mnoho z největších společností v oboru včetně Amazonu zrušilo tisíce pracovních míst a omezilo výdaje po obdobích zpomalujícího růstu příjmů a obav z nadcházející recese. Firmy také čelí otázkám, jak vypadá práce v postpandemickém prostředí. Mnoho zaměstanců si zvyklo pracovat z domova a zdráhají se vrátit do kanceláří. V průběhu minulého měsíce i začal vyžadovat, aby firemní zaměstanci pracovali z kanceláře nejméně tři dny v týdnu, což vyvolalo odpor ze strany některých pracovníku, kteří dávají přednost větší flexibilitě.

upravil rozveření a design HQ2 s ohledem na očekávání, že zaměstanci nebudou přicházet do kanceláře každý den. Společné pracovní prostory jsou rozsáhlejší, je zde méně jednoznačně přidělených míst. Zaměstnanci jsou u stolu pouze menší část dne, zbytek času stráví v konferenčních místnostech nebo mají příležitostné schůzky se spolupracovníky nad kávou. "Pokud ten den nepřijdu, místo využije jiný. Není perosnalizováno rodinnými fotografiemi a podobnými věcmi," zmiňuje klasický trend centrál nové doby Schoettler.

Přechod na hybridní pracovní prostředí ovlivnil rozvoj HQ2 zásadně. v březnu oznámil průkopnickou výstavbu PenPlace, druhé fáze svého kampusu v Arlingtonu. Očekává se, že PenPlace bude zahrnovat tři 22podlažní kancelářské budovy, více než 100.000 čtverečních stop maloobchodních prostor a 350 stop vysokou věž, nazvanou "The Helix", která nabízí venkovní procházky na zelených střechách i vnitřní prostory. plánuje sledovat, jak zaměstanci pracují ve dvou nových budovách Metropolitního parku, aby poté mohl uzpůsobit PenPlace.