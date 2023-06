Současné umění na Letním výtvarném salonu Kodl Contemporary

Letní výtvarný salon Kodl Contemporary již pošesté uvádí přední umělce současné scény. Expozici je možné navštívit v prostorách Galerie KODL do 31. července.



Kolekce prezentuje to nejlepší od výrazných solitérů českého i zahraniční ho současného umění. Letošní ročník se poprvé nebude konat pouze v Praze, ale v září se výstava přestěhuje do Helsinek, jsou na ni totiž rovnocenně zastoupeni čeští a finští autoři. Jejich tvorbu spojuje hluboký zájem o průzkum výtvarných materiálů a pokoušení hranic různorodých výtvarných médií.



Českou výtvarnou scénu zastupují hned dva známí současní umělci, jejichž tvorba je spojena především se složitým amorfním materiálem skla. Unikátní technologii Vitrum Vivum, která umožňuje odlévání velkoformátových skleněných plastik, uplatňuje ve své tvorbě Rony Plesl.

Lukáš Novák: Pretty Mirage

Také Lukáš Novák je expertem v posouvání hranic skleněné plastiky. Na salonu vůbec poprvé představí vlastní technologický postup zpracování skla, a to hned ve dvou interaktivních objektech. Ira Svobodová pak ve svých precizních malbách pokouší hranice rychleschnoucího akrylu lazurným malířským postupem, který nezapře pochopení technik starých mistrů, a který ve svých malbách dovádí k naprosté dokonalosti.

Leena Nio: Moth



Tři finské tvůrce propojuje hluboký zájem o zkoumání procesu umělecké tvorby. Leena Nio pokouší optický vjem diváka, který je chvíli na pochybách, zda je vystavené dílo pleteninou či olejomalbou na plátně.

Vesa-Pekka Rannikko: Tahab

Vesa-Pekka Rannikko i Miika Nyssönen jsou intermediálními umělci. Rannikko vystavuje unikátní a efemérní sádrové objekty, v nichž je podobně jako v geologických vrstvách zachycen proces tvorby. Nyyssönenova tvorba je pak na výstavě prezentována jak objekty, tak malbami, v nichž se věnuje především individuálním vizuálním zkušenostem diváka.

Miika Nyyssönen: Harvest

Podrobnosti naleznete na www.kodlcontemporary.cz.

Úvodní foto

Rony Plesl: Memento Mori

(Komerční sdělení)