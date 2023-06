Fear of missing out mění akciové medvědy v neochotné býky

Podle stratégů společnosti podílové fondy v uplynulém měsíci poprvé od února nakupovaly akcie, protože strach ze zmeškání (FOMO) převážil nad ekonomickými obavami. "FOMO způsobilo, že se frustrovaní medvědi změnili ve váhavé býky," napsali stratégové pod vedením Emmanuela Caua v poznámce. "Je pozoruhodné, že se akcie nakupovaly navzdory negativnímu ekonomickému a tržnímu výhledu" většiny investorů.

Stratégové vidí možnost dalšího přílivu prostředků z podílových fondů na základě zpožděné recese v USA, slušných zisků, šílenství kolem umělé inteligence a nízké volatility. V říjnu Cau správně předpověděl oživení akcií na základě defenzivního umístění a "uber bearish sentiment". V dubnu uvedl, že dno akcií historicky nastalo až poté, co Federální rezervní systém začal snižovat sazby.

Zdroj: Bloomberg

Týdenní toky do akciových fondů se v červnu výrazně zvýšily poté, co byly od února většinou záporné, podle překonaly přírůstky peněz a dluhopisů. Přesto to nic nezměnilo na větším meziročním nárůstu, že investoři se převážně obracejí k bezpečným aktivům, uvedla agentura. Celkové umístění v akciích je "přinejlepším" vyvážené, nikoliv napjaté, což nepředstavuje riziko pro rally, uvedl Cau.

Podle zvýšila příliv investic do amerických akcií technologická expozice, zatímco američtí investoři začali poprvé v letošním roce prodávat evropské akcie v důsledku oslabení údajů o aktivitě. Odliv od britských akcií pokračoval kvůli obavám z inflace, zatímco Japonsko zaznamenalo silný příliv zahraničních investic.

"Pozitivní revize zisků na akcie poskytly zásadní podporu přílivu akcií, ale jsou v kontrastu se smíšenou aktivitou," napsal Cau. "Nadcházející výsledková sezóna proto může být pro akcie rozhodujícím momentem."