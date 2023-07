Jan Bureš: Květnový maloobchod nepřesvědčil, české domácnosti zůstávají opatrné

Český spotřebitel ani po šesti kvartálech reálného poklesu spotřeby nehlásí nijak zásadní obrat k lepšímu. V květnu maloobchodní tržby sice lehce vzrostly (o 0,5% meziměsíčně), ale to po poměrně výrazném dubnovém poklesu bylo spíše zklamáním. Meziročně tak maloobchodní tržby pokračují v reálném poklesu přes 6% a zdá se, že v druhém kvartále 2023 se český spotřebitel ještě z “úsporného módu” neprobral.





Tomu ostatně odpovídá ne zrovna pozitivní vývoj spotřebitelské nálady. Ta poslední dva měsíce začala opět klesat (podle ČSÚ) a detailnější průzkumy mezi českými spotřebiteli ukazují, že ochota Čechů utratit v následujících 12ti měsících za “něco většího” zůstává poblíž historických minim.





Zdá se, že předpokládaná stabilizace reálné mzdy (v druhé polovině tohoto roku) zatím české domácnosti nijak pozitivně v jejich spotřebitelském chování neovlivňuje a ty nadále relativně konzervativně mají “nohu sundanou z plynu”. Za spotřebitelskou recesí v posledních šesti kvartálech ostatně stál nejen pokles reálných příjmů, ale také opětovný nárůst míry úspor. Ta se na konci roku 2022 dostala opět do blízkosti 20% a i když na začátku roku 2023 lehce poklesla, stále zůstává vysoko nad před-pandemickými průměry.







To je jedna z “pozitivnějších zpráv” pro ČNB. České domácnosti nevedly obavy z inflace ke zrychlování spotřeby (pod heslem „nakup, dokud je levně“) – naopak, míra úspor zůstává relativně vysoká. V druhé polovině roku však čekáme, že by stabilizaci reálné mzdy a pokles míry úspor měl vést i v Česku ke stabilizaci spotřeby a následně jejímu lehkému oživení. Z pohledu druhého kvartálu představuje dnešní maloobchod negativní riziko pro náš odhad HDP (+0,1% qoq).