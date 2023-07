Illumina dostala rekordní pokutu za uzavření obchodu Grail bez schválení regulačními orgány EU

Společnost Illumina dostala pokutu ve výši 432 milionů EUR (476 milionů USD) za uzavření akvizice výrobce testů na rakovinu Grail Inc. bez zajištění regulačního souhlasu Evropské unie, jelikož úředníci pro fúzi využili širších pravomocí k dohledu nad převzetím.



Pokuta je nejvyšší, jakou mohla Evropská komise uložit. Gigant Illumina, který se zabývá sekvenováním DNA, slíbil, že rozhodnutí napadne a označil ho za "nezákonné, nevhodné a nepřiměřené".

Pokuta udělená Evropskou komisí činí 10 % celosvětového obratu společnosti Illumina se sídlem v San Diegu, což je maximum povolené pravidly EU pro fúze. To přesahuje předchozí největší pokutu ve výši 125 milionů dolarů, neboli 1% ročního obratu, uloženou telekomunikační společnosti Altice v roce 2018.



Rozhodnutí o akvizici společnosti Illumina ve výši 7 miliard dolarů společnosti Grail je prvním případem, kdy komise používá nové pravomoci k regulaci převzetí startupů s malými nebo žádnými příjmy, které dříve proklouzly pod antimonopolním radarem.

V roce 2021 byly přijaty nové antimonopolní pravomoci. Pokuta představuje necelou 10 desetinu příjmů Illuminy v loňském roce a zastiňuje předchozí pokutu EU. Tato kombinace riskuje "potlačení inovací a omezení výběru na rozvíjejícím se trhu pro testy včasné detekce rakoviny založené na krvi," uvádí komise.

Společnost Illumina již vyčlenila 453 milionů dolarů na pokrytí potenciální maximální pokuty ve výši 10% svých příjmů za rok 2022. Dohoda přitom již stála Illuminu velké sumy peněz. Tržní hodnota společnosti klesla na zhruba 29 miliard dolarů z přibližně 75 miliard dolarů v srpnu 2021, měsíci, kdy společnost dokončila akvizici společnosti Grail. Illumina však tvrdí, že transakce by "maximalizovala hodnotu pro akcionáře" a zachránila životy.

Evropská komise loni v červenci tvrdila, že uzavření akvizice Grálu bylo "vážným porušením" nařízení EU o fúzích, které by mohlo vést k "vysokým pokutám". O dva měsíce později komise dohodu zablokovala kvůli obavám, že by to potlačilo inovace a výběr spotřebitelů na rozvíjejícím se trhu s testy na detekci rakoviny.



Illumina se proti rozhodnutí Evropské komise odvolala a tvrdí, že agentura nemá pravomoc zablokovat fúzi mezi oběma americkými společnostmi. Illumina očekává konečné rozhodnutí o odvolání koncem roku 2023 nebo začátkem roku 2024. To je také doba, kdy společnost očekává rozhodnutí o odvolání proti podobnému nařízení americkou Federální obchodní komisí. Přesto společnost uvedla, že se zbaví Grailu, pokud prohraje jedno z odvolání.

Illumina věří, že může rozšířit dostupnost, cenovou dostupnost a ziskovost Galleriho testu Grail, který může vyšetřit více než 50 typů rakoviny prostřednictvím jediného odběru krve.



Američtí republikánští zákonodárci, tucet státních zástupců a několik advokátních skupin podobně argumentovali, že fúze by mohla podpořit širokou dostupnost technologie zachraňující životy. Tyto strany se minulý měsíc postavily na stranu společnosti Illumina v probíhající právní bitvě společnosti s FTC.



Odhodlání Illuminy udržet si Grál vyvolalo ostrý zástupný střet s aktivistickým investorem Carlem Icahnem, který ve společnosti drží 1,4% podíl. Velká část Icahnova odporu pramenila z rozhodnutí společnosti Illumina uzavřít akvizici bez získání souhlasu antimonopolních regulátorů v EU a USA.



Akcionáři Illuminy v květnu hlasovali pro odvolání bývalého předsedy představenstva Johna Thompsona a dosazení jednoho z Icahnových kandidátů. O několik týdnů později generální ředitel Francis deSouza náhle odstoupil ze svého postu, přestože přežil hlasování v zastoupení. Nyní Illumina hledá svého nového generálního ředitele a zároveň zavádí plán snižování nákladů, jehož cílem je podpořit klesající provozní marže společnosti.



Zdroj: Bloomberg, CNBC