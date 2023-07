Invesco: Měsíční přehled vývoje na trzích za červen 2023

Červen byl pro globální akciové trhy převážně pozitivním měsícem, protože ve všech hlavních regionech se trhy odrazily od květnových ztrát. Inflace v Evropě a USA se zmírňuje, přičemž v USA bylo po posledním zasedání Federálního rezervního systému pozastaveno zvyšování úrokových sazeb. Evropská centrální banka a Bank of England budou ve zvyšování sazeb prozatím pokračovat. V Číně přetrvávají obavy kolem post-covidové ekonomiky, ale nezabránily jejím ziskům. Dařilo se i Austrálii, Japonsku a Indii. Trhy s pevným výnosem zůstaly pod tlakem kvůli dalšímu zvyšování úrokových sazeb ze strany některých centrálních bank, uvádí ve svém komentáří společnost Invesco.



Evropa



Evropské trhy zakončily červen růstem, ačkoli údaje o HDP byly revidovány směrem dolů, což odráží skutečnost, že inflace nadále klesá. Ta se minulý měsíc dostala na nejnižší úroveň od ledna 2022, a to dokonce o 0,6 %, což bylo pod konsenzuálními odhady. Jádrová inflace (která nezahrnuje potraviny a pohonné hmoty) však mírně vzrostla o 0,1 %.



Evropská centrální banka (ECB) pokračovala v sérii zvyšování úrokových sazeb, když minulý měsíc zvýšila sazby o dalších 0,25 %. Je "velmi pravděpodobné", že je banka v červenci opět zvýší.



Revidované údaje Eurostatu ukázaly, že eurozóna se nachází v mírné technické recesi, neboť HDP se v období od roku 2022 do začátku roku 2023 snižoval dvě čtvrtletí po sobě. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) však stále očekává, že region do konce roku poroste.



Velká Británie



Akcie ve Spojeném království skončily měsíc také růstem, a to díky pozitivním ekonomickým údajům. Údaje ukázaly, že HDP Spojeného království vzrostl v dubnu v souladu s odhady o 0,2 %. Hlavní podíl na tom měl sektor služeb, neboť naděje, že se země letos vyhne recesi, zůstávají vysoké.

Inflace zůstává na úrovni 8,7 %, ačkoli prognózy předpovídaly její pokles. Jádrová inflace se zvýšila v důsledku rostoucích cen letenek a nárůstu akcí s živou hudbou. Bank of England uzákonila třinácté zvýšení úrokových sazeb v řadě, dokonce o více, než se očekávalo, na 0,5 %, neboť boj s inflací pokračuje.

Libra vůči dolaru vzrostla na nejvyšší úroveň od začátku loňského roku a maloobchodní tržby ve Spojeném království překonaly konsenzuální odhady a v květnu vzrostly o 0,3 %. Předpokládá se, že k tomu přispělo teplejší počasí, protože lidé nakupovali letní a outdoorové zboží.



USA



Červen byl pro americké trhy příznivý, neboť indexy Dow Jones , NASDAQ a S&P500 v průběhu měsíce posilovaly. Nově schválený dluhový strop byl impulsem, protože se USA podařilo vyhnout tomu, co by znamenalo historickou platební neschopnost.



Inflace v USA nadále mírní a dosahuje nejpomalejšího tempa za poslední dva roky. Meziroční index spotřebitelských cen překonal prognózy a dosáhl 4 %. V reakci na to Federální rezervní systém v červnu pozastavil cyklus zvyšování úrokových sazeb, což podpořilo sentiment kolem ekonomiky.



Růst počtu pracovních míst v USA byl téměř dvakrát silnější, než se očekávalo. To znamená, že trh práce vykazuje známky odolnosti, neboť údaje za předchozí dva měsíce byly rovněž revidovány směrem nahoru. Nezaměstnanost však v květnu vzrostla, a to o 0,3 %.



Čína, Asie a Austrálie



Čínské akcie posílily navzdory negativním ekonomickým údajům o průmyslové výrobě a zklamání z vládních snah o oživení ekonomiky v důsledku aktivního uvolňování nebo snižování sazeb. K růstu přispěly silné příspěvky v sektorech nemovitostí, komunikačních služeb a zbytného zboží. Růst narušilo naopak zdravotnictví, veřejné služby, finance a průmyslové podniky.



V Austrálii byly zveřejněny pozitivní ekonomické údaje z oblasti práce a inflace. Nezaměstnanost klesla z 3,7 % na 3,6 %, což překonalo očekávání. Meziroční inflace klesla z 6,8 % na 5,6 %, což je méně, než předpokládali analytici (6,1 %). Navzdory dobrým zprávám o inflaci se však Reserve Bank of Australia rozhodla zvýšit úrokové sazby na 4,10 %.



Akciové trhy v Thajsku a Malajsii zaostaly za svými asijsko-pacifickými protějšky. Malajsijské akciové trhy zaznamenaly výrazný pokles v oblasti zdravotnictví a komunikačních služeb, zatímco v Thajsku se nedařilo utilitám a informačním technologiím.



Rozvíjející se trhy



Akciové trhy v Latinské Americe stály v čele rozvíjejících se trhů. HDP Brazílie v prvním čtvrtletí vykázal růst o 4 %, což je nad odhady analytiků ve výši 2,7 %. Údaje o květnové inflaci byly pod očekáváním trhu (3,94 %). Brazilské akciové trhy vzrostly o 16,1 %, přičemž akcie energetických společností a Cosan vzrostly v červnu o více než 25 %.



Jihokorejské akcie mírně vzrostly. Ekonomické údaje z Jižní Koreje ukázaly, že meziroční inflace za květen klesla z 3,7 % na 3,3 %. To bylo v souladu s očekáváním.



V rozvíjející se Evropě se nejvíce dařilo Polsku a Řecku. Polská květnová meziroční inflace klesla na 13 % z předchozích 14,7 %. Květnová míra nezaměstnanosti v Polsku klesla z 5,2 % na 5,1 %. V Řecku reagovaly akciové a dluhopisové trhy pozitivně na zprávu, že v předčasných parlamentních volbách s přehledem zvítězil Kyriakos Mitsotakis a jeho středopravicová strana Nová demokracie.



Dluhopisy

Státní dluhopisy byly pod tlakem kvůli pravděpodobnosti dalšího zvyšování úrokových sazeb. Centrální banky se totiž potýkají s lepkavou inflací nebo trvalým růstem cen.



Pro trhy podnikových dluhopisů to byl smíšený měsíc, kdy úvěry denominované v dolarech zaznamenaly zisky, ale celkové výnosy brzdilo oslabení dluhopisů investičního stupně v librách.



Výkonnost na trhu dluhopisů s vysokým výnosem byla pozitivní.





