Nissan plánuje investovat do divize elektromobilů Renault 100 miliard jenů

Japonská automobilka Nissan Motor investuje 100 miliard jenů (zhruba 15,4 miliardy korun) do společnosti Ampere, divize elektromobilů francouzského výrobce . O dohodě dnes informuje japonský tisk, píše agentura Reuters. Mluvčí japonské automobilky později v prohlášení uvedl, že dohoda o investici nebyla ještě podepsána.



"Vedou se jednání mezi oběma společnostmi, ale dohody nebylo ještě dosaženo," uvedl mluvčí. Podle něj se například stále jedná o výši investice.



Automobilky se podle japonského deníku Jomiuri šimbun dohodly na podmínkách investice ve čtvrtek. Součástí vedení společnosti Ampere by měl být i představitel jmenovaný japonskou automobilkou. Podle agentury Reuters společnosti zveřejní další podrobnosti během dnešního dne.



Již dříve firmy uvedly, že Nissan zvažuje akvizici až 15 procent kapitálu společnosti Ampere. Jedním z cílů akvizice bylo podle zdrojů agentury Reuters učinit alianci volnější a vyváženější.



Renault a Nissan očekávají, že se hodnota společnosti Ampere dostane na osm až deset miliard eur (190 až 238 miliard korun). Podíl Nissanu by tak pravděpodobně byl pod deseti procenty kapitálu společnosti, píše deník Jomiuri šimbun.



Partnerství Nissanu a Renaultu vzniklo v roce 1999, kdy zachránil Nissan z pokraje bankrotu. V roce 2016 se k nim připojila automobilka Mitsubishi. Aliance se otřásla v listopadu 2018, když byl šéf Nissanu Carlos Ghosn zatčen kvůli obvinění, že zneužíval firemní peníze a nepřiznával všechny příjmy. Ghosn vedl i a řídil také alianci mezi oběma automobilkami a Mitsubishi.