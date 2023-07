Rozbřesk: Americká inflace zpomalila na 3 %, ale Fed to od zvýšení sazeb neodradí

Americká inflace konečně brzdí a to tak, že napříč všemi klíčovými položkami. V červnu rostly spotřebitelské ceny v USA již jen o 3 % meziročně, přičemž tentokrát se k velmi pomalému růstu ceny zboží přidaly i další položky včetně služeb a dokonce byl zaznamenán i první viditelný ústup cenových tlaků v oblasti bydlení. V součtu tak tzv. jádrová inflace, která je americkou centrální banku kriticky důležitá, vzrostla meziměsíčně (po sezónním očištění) jen o 0,16 %, což už je tempo, které je zcela v souladu s dvouprocentním inflačním cílem Fedu.



Otázka tedy zní: mohou červnová inflační data odradit Fed od dalšího zvýšení úrokových sazeb (o 25 bazických bodů) na příštím, tj. červencovém zasedání? Velmi pravděpodobně nikoliv. Hlavním důvodem, proč bude chtít Fed vyšponovat oficiální sazby ještě výše jsou totiž data z trhu práce, který, jak ukázal minulý týden, je stále extrémně utažený. Na druhou stranu je však velmi diskutabilní, zdali má Fed dále tlačit na pilu a snažit se naplnit svoji nedávno zveřejněnou úrokovou prognózu, která vidí vrchol oficiálních úrokových sazeb na úrovni 5,50-5,75 % (tzn. ještě o 50 bazických bodů výše než dnes). Dolarové reálné úrokové sazby jsou totiž již nyní na velmi restriktivní na hladině a dost možná budou ještě výše těsně před zasedáním Fedu 20. září. Pravdou totiž je, že červencová americká inflace bude zřejmě (vinou bazického efektu) vyšší, avšak v srpnu se opět dostane na sestupnou dráhu a to může reálné úrokové sazby vytlačit extrémně vysoko. V září to pak budou nejspíše čísla z trhu práce (za měsíc srpen), která rozhodnou o tom, kde americká centrální banka stanoví terminální úroveň oficiálních úrokových sazeb v tomto podivném hospodářském cyklu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejší seance profitovala z nižší americké inflace a skokového nárůstu rizikového apetitu. Vůči euru se posunula pod hranici 23,80 EUR/CZK, ještě výrazněji však posílila vůči americkému dolaru, kde přidala k dobru více než procento. Dnes bude korunový trh zajímat především výsledek tuzemské inflace za červen. Náš odhad počítá s meziměsíčním růstem spotřebitelských cen o 0,2 %, což v meziročním srovnání znamená pokles inflace z 11,1 % na 9,7 % (0,4bps pod květnovou prognózou ČNB).



Eurodolar

Nižší než očekávaná americká inflace přivodila znatelné ztráty dolaru, takže měnový pár EUR/USD vyskočil až k úrovni 1,11. Trh sice stále téměř najisto počítá se zvýšením sazeb Fedu v červenci, ale dramaticky zredukoval sázky na to, že Fed půjde s úroky ještě výše.

Na americkou spotřebitelskou inflaci dnes naváže inflace výrobní, která může dále přiživit úvahy o letním konci cyklu zvyšování sazeb ze strany Fedu. Velmi bedlivě budou sledována i týdenní data z amerického trhu práce.



Akcie

Při rostoucích sázkách na definitivní konec utahování měnových podmínek reagují nejcitlivěji technologické tituly. Právě tento sektor vedl i včerejší rally a mezi největšími hvězdami byli již notoricky známí letošní tahouni, jakou jsou akcie Nvidia, Meta nebo AMD. Včerejší makrodata byla tedy pro trhy rozhodně vítanou podporou, ale dnes už se pozornost začne přesouvat na korporátní výsledky, když výsledkovou sezonu za minulý kvartál odstartují Delta Air a PepsiCo. V pátek se k nim pak přidají i některé velké banky v čele s JPMorgan.