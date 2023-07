Data dolehla na dolar, ale akciím přináší nové zisky

Už před dnešními inflačními daty ze zámoří se upevnila pozitivní očekávání, na nichž rostly akcie i dluhopisy. Když navíc inflace za červen skončila pod konsensem, nezůstalo u toho a zisky se dál rozšiřují. V Americe kráčí v čele Nasdaq s 1,3 pct, v Evropě vidíme až 1,8 procenta u nizozemského AEXu. Pokles dluhopisových výnosů je výraznější na kratším konci křivky, když americká 2Y splatnost míří dolů o 14 bps.



Naopak dolar dostává nízká inflace pod tlak. Na páru s eurem se rychle vyhoupl nad 1,1100. Vůči japonskému jenu ztrácí už 1,4 procenta a proti libře více než půl procenta. Koruna k dolaru také výrazně posiluje a dostává se pod 21,40.

Vše je založeno na sílících očekáváních, že Fed nebude s utahováním politiky postupovat tak razantně, jak se dosud tvářil. V kotacích Fed Funds futures je nyní růst sazeb asi o 30 bps, takže něco přes jeden standardní krok. Navíc je možné, že zvláště na akciích se spekuluje o ještě menším zvyšování, či dokonce ukončení cyklu. Rétorice bankéřů by přitom odpovídaly dva standardní kroky.

Dnešní prohlášení od zástupců Fedu Barkina a Kashkariho nenaznačují, že by banka ze svých záměrů chtěla couvat. Na druhou stranu je však krátce po nových datech, takže setrvačnost v prohlášeních je pochopitelná, než si Fed svou pozici znovu upřesní. Podle nás je červencové zvýšení sazeb stále velmi pravděpodobné, ovšem centrální banka by další kroky měla navázat na nová data, zřejmě v prohlášeních už nebude tolik "trvat" na druhém zvýšení a o to více bude zdůrazňovat delší setrvání sazeb na vrcholu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7915 -0.2616 23.8722 23.7762 CZK/USD 21.3885 -1.3195 21.6755 21.3805 HUF/EUR 375.7745 -0.7323 378.9125 374.7727 PLN/EUR 4.4437 0.1181 4.4593 4.4354

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9717 0.4511 7.9726 7.9222 JPY/EUR 153.9015 -0.3835 154.2560 153.5198 JPY/USD 138.3600 -1.4049 139.7470 138.3600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 0.5899 0.8561 0.8505 CHF/EUR 0.9657 -0.2489 0.9696 0.9629 NOK/EUR 11.2390 -1.5237 11.4110 11.2328 SEK/EUR 11.5697 -1.3921 11.7573 11.5477 USD/EUR 1.1123 1.0369 1.1124 1.1014

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4728 -1.5022 1.4963 1.4715 CAD/USD 1.3169 -0.4788 1.3233 1.3144