Dovoz do Číny i vývoz ze země v červnu klesly, obchodu s Ruskem se ale daří

Vývoz z Číny se v červnu propadl o 12,4 procenta, což je nejvýraznější pokles od začátku pandemie nemoci covid-19 před více než třemi lety. Dovoz klesl o 6,8 procenta. V obou případech je to horší vývoj, než čekali analytici. Údaje, které dnes zveřejnil čínský celní úřad, podle analytiků ukazují, že čínští výrobci se snaží najít pro své zboží odbyt, zatímco zámořské ekonomiky bojují s inflací a rostoucími úrokovými sazbami. Objem obchodu s Ruskem naopak dosáhl nejvyšší úrovně od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles červnového vývozu o 9,5 procenta. U dovozu čekali snížení o čtyři procenta.



Tempo oživení čínské ekonomiky po pandemii zpomalilo. Analytici teď snižují odhady vývoje pro zbytek roku, protože tovární výroba se kvůli přetrvávající slabé poptávce ve světě snižuje. Politici nyní počítají s dlouhodobým pomalejším růstem druhé největší ekonomiky světa, který by podle prognóz ekonomů měl činit jen tři procenta ročně. To je méně než polovina tempa běžného v posledním desetiletí, což vytváří dojem, že ekonomika je v recesi. Čínská vláda si na letošní rok stanovila cíl růstu hrubého domácího produktu (HDP) zhruba o pět procent.



Export z Jižní Koreje do Číny, který je jedním z klíčových ukazatelů poptávky v Číně, v červnu klesl o 19 procent. To je sice nejmenší pokles od října, naznačuje to ale, že poptávka po polovodičích a dalších součástkách k výrobě elektroniky zůstává slabá.



Naopak obchodní výměna mezi Čínou a Ruskem v červnu dosáhla 20,8 miliardy dolarů (444,3 miliardy Kč). Z toho dovoz z Ruska představoval 11,3 miliardy dolarů. Čína kupuje zlevněnou ruskou ropu, uhlí a některé kovy. Roste zejména objem vývozu z Číny do Ruska, minulý měsíc to bylo meziročně bezmála o 91 procent.



Měřeno podílem na trhu je šest z deseti největších značek v ruském automobilovém průmyslu čínských, uvedla analytická společnost Autostat. Značky jako Haval, Chery a Geely zaplnily vakuum po západních firmách, které Rusko opouštějí kvůli západním sankcím zavedeným po napadení Ukrajiny.