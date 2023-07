Bloomberg: "Stěžejní" americká data ukáží nejnižší jádrovou inflaci od roku 2021, Fed by mohla znejistit

Trend zpomalující celkové a jádrové inflace v nejnovějších číslech indexu spotřebitelských cen v USA, které mají být zveřejněny ve středu ve 14:30 středoevropského času, by mohl být pro tvůrce politiky FED v nadcházejících měsících klíčový, myslí si to agentura Bloomberg.

"Na optice a narativech záleží a slabé hodnoty CPI, které očekáváme za červen, by se mohly ukázat jako klíčové při formování inflačních očekávání v nadcházejících měsících," napsali v úterý ekonomové Bloombergu Anna Wong a Jonathan Church.

Zdroj: US Bureau of Labor Statistics, Bloomberg

"Dokonce i měsíční tempo jádrového CPI – bez vlivu srovnávací základny – bude nejpomalejší od roku 2021," uvedli.

Pro Fed by "měkké údaje o inflaci mohly zasít pochybnosti o potřebě opětovného zvýšení sazeb" po široce očekávaném zvýšení úrokových sazeb na nadcházejícím politickém zasedání 25. a 26. července, uvedli Wong a Church. "Bloomberg očekává, že Fed bude mít od příštího měsíce delší pauzu", dodali.



Agentura Bloomberg očekává, že hlavní i jádrový index by měly vykázat 0,2% růst v červnu, což znamená nejmenší nárůst jádrových cen od roku 2021. Meziročně by celková inflace měla zmírnit na 3 procenta a jádrová inflace na 4,9 procenta

Odhady Bloomberg Economics pro středeční data jsou většinou pod mediánovými projekcemi v Bloombergu průzkumu externích prognostiků.

Zdroj: Bloomberg