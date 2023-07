McCaffree: Elektromobily mají úplně jinou podstatu energetické infrastruktury, mohou se stát součástí celé sítě

Na Yahoo Finance poukazují na množící se dohody o partnerství, v nichž figuruje na straně jedné a další automobilky na straně druhé. Dohody se týkají používání nabíjecí infrastruktury Tesly, uzavřely je společnosti jako Fod, a nově podle Yahoo i Mercedes. Jde o „důkaz, že elektromobily už tu zůstanou.“ O dostupnosti potřebné infrastruktury pak hovořil Matt McCaffree ze společnosti FLASH VP, který se domnívá, že „je očekáván jeden standard u nabíjecích stanic“.



V USA má v současné době nejrozvinutější nabíjecí infrastrukturu právě a podle experta je její spolupráce s dalšími automobilkami prospěšná věc. Posouvá totiž vývoj směrem k jednomu standardu a tím zvyšuje důvěru spotřebitele. Ten totiž nebude tolik uvažovat o tom, kde může svá vozidla nabít a která nabíjecí síť u něj fungovat nebude. K tomu McCaffree dodal, že v USA je nyní asi 11 tisíc nabíjecích stanic typu „Level 2“, „což se může zdá jako vysoký počet.“ Čerpacích stanic je ale nyní přibližně 130 tisíc.



Yahoo v následujícím grafu ukazuje počet prodaných elektromobilů na globálních trzích. Hlavním tahounem trhu je stále Čína, s velkým odstupem za ní se nachází Evropa a pak teprve Spojené státy:





McCaffree poukázal na to, že velká část osobních automobilů v USA patří lidem, kteří z technických důvodů nemohou nabíjet elektromobil v době, kdy jej nevyužívají. To je přitom podle experta asi 95 % času. Celý model nabíjecí infrastruktury se tak musí odlišovat od současného modelu čerpacích stanic.



Vozy se spalovacími motory většinou jedou až do chvíle, kdy začne docházet palivo a pak jejich řidič prostě dojede k nejbližší čerpací stanici. To umožňuje jejich hustá síť a rychlost čerpání paliva. U elektromobilů ale podle experta tento systém nefunguje a je tu nutné mnohem více využívat právě dobu, kdy elektromobil stojí. To znamená, že vůz si nedojede k infrastruktuře, ale infrastruktura „musí za ním“. Tak, aby bylo možné je nabít v noci, při rekreaci, nákupech a podobně.



McCaffree také hovořil o spojení elektromobilů s managementem elektrických sítí tak, aby elektromobily pomáhaly vyrovnávat přebytky v sítích. Takový systém vyžaduje úzkou spolupráci mezi správou přenosových a distribučních soustav na straně jedné a výrobci elektromobilů na straně druhé. Ve výsledku pak musí být pro zákazníky a majitele elektromobilů zajímavé to, že se stávají součástí velkoobchodního trhu s elektřinou.



Větší rozšíření těchto systémů a technologií se podle experta dá očekávat spíše až ke konci tohoto desetiletí. Tak, že elektromobily budou používány jako „mobilní zdroje energie či budou představovat poptávku po ní“ tak, že to bude prospívat celému energetickému systému. McCaffree na závěr zmínil, že jde také o téma, o které by se měli během následujících čtvrtletí zajímat investoři. Včetně toho, které společnosti jsou schopny nabízet zisková řešení a systémy v této oblasti.



