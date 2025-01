GM po ztrátě kvůli Číně čeká zajímavý letošek. Bát se ale musí případných Trumpových cel

Americká automobilka se ve čtvrtém čtvrtletí propadla do ztráty 2,96 miliardy USD (71,2 miliardy Kč) ve srovnání se ziskem 2,1 miliardy USD ve stejném období předchozího roku. Mohly za to mimořádné náklady spojené s podnikáním v Číně. Výsledky ale překonaly očekávání analytiků díky pokračující vysoké poptávce po drahých nákladních vozech a SUV s benzinovým motorem. Uvedla to automobilka v dnešním prohlášení.



Bez zahrnutí mimořádných nákladů a dalších položek činil zisk ve čtvrtém čtvrtletí 1,92 dolaru na akcii. Analytici dotazovaní agenturou FactSet čekali zisk jen 1,85 dolaru na akcii. Výnosy stouply o 11 procent na 47,7 miliardy USD, analytici čekali že budou činit 44,98 miliardy USD.



Již dříve společnost uvedla, že její prodej loni vzrostl o čtyři procenta na 2,7 milionu vozů. Prodej elektromobilů pak stoupl o 50 procent na 114.342 vozů.



GM minulý měsíc varovala, že kvůli slabému výkonu čínského společného podniku bude muset ve čtvrtém čtvrtletí zaúčtovat odpisy a náklady na restrukturalizaci více než pět miliard USD. Čína se stává pro zahraniční automobilky stále obtížnějším trhem. Firma BYD a další domácí automobilky zvyšují kvalitu svých vozidel a snižují náklady. Země také automobilky dotuje.



Generální ředitelka Mary Barraová v dopise akcionářům uvedla, že loni zdvojnásobila podíl na trhu s elektromobily, protože rozšířila výrobu. Uvedla rovněž, že automobilka spolupracuje se svým partnerem v Číně na zlepšení výkonu. V Číně spolupracuje s firmou SAIC Motors při výrobě vozů Buick, Chevrolet a Cadillac. Připustila také, že v USA panuje nejistota ohledně obchodních, daňových a ekologických předpisů a uvedla, že aktivně spolupracuje s Kongresem a vládou prezidenta Donalda Trumpa.



V letošním roce očekává čistý zisk 11,2 miliardy až 12,5 miliardy USD. Analytici čekají zisk jen 10,8 miliardy USD. Loni zisk klesl o 40,7 procenta na šest miliard USD. Výhled nezohledňuje případná cla, snížení pobídek pro elektromobily a daňové změny, jejichž zavedením pohrozil Trump. Na by mohly mít tyto kroky významný dopad, protože silně investuje do elektromobilů a má začnou část výroby v Mexiku a Kanadě, na které se zaměřují Tumpova možná cla.