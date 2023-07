Míra inflace v EU v červnu opět výrazně klesla, dostala se na 6,4 procenta

Míra inflace v Evropské unii v červnu opět výrazně klesla a dostala se na 6,4 procenta. To je o sedm desetin procentního bodu méně než v květnu. Ve své zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Ještě výrazněji zpomalilo tempo růstu spotřebitelských cen v České republice, kde se inflace snížila o 1,3 bodu na 11,2 procenta. I tak ale zůstává třetí nejvyšší v celé sedmadvacítce zemí.



V případě eurozóny statistický úřad potvrdil předchozí rychlý odhad, podle něhož se inflace snížila na 5,5 procenta z květnových 6,1 procenta. Před rokem, kdy se ceny rekordně zvyšovaly zejména kvůli nevídanému zdražování energií, inflace v EU dosáhla 9,6 procenta. V zemích používajících euro pak činila 8,6 procenta. Meziměsíčně se ceny v EU i v eurozóně letos v červnu zvýšily o 0,3 procenta.



Nejrychleji rostly ceny stejně jako v květnu ve čtveřici států Visegrádské skupiny (V4). Výrazně nejvíce to bylo stejně jako v předchozích měsících v Maďarsku (19,9 procenta), dále na Slovensku (11,3 procenta), v Česku (11,2 procenta) a Polsku (11 procent).



Hned tři země se v červnu poprvé po mnoha měsících dostaly pod dlouhodobý dvouprocentní inflační cíl Evropské centrální banky (ECB). Je to Lucembursko (1,0 procenta), Belgie a Španělsko (shodně 1,6 procenta). Ve srovnání s květnem se meziroční inflace snížila v 25 zemích EU, beze změny zůstala v Chorvatsku a o půl bodu vzrostla v Německu, kde dosáhla 6,8 procenta.