CNBC: Čínské riziko deflace je "vážné", podle ekonomů je "čas jednat"

Rostou obavy, že čínská ekonomika balancuje na pokraji deflace poté, co další řada neuspokojivých ekonomických údajů poskytla další důkazy o stagnujícím růstu a obnovila volání po smysluplnější politické intervenci.



V pondělí Peking oznámil, že HDP za druhé čtvrtletí vzrostl o 6,3 procenta oproti předchozímu roku, čímž nesplnil očekávání trhu ve výši 7,3%. To také znamenalo růst o 0,8 procent oproti prvnímu čtvrtletí, což je pomalejší než 2,2 procenta mezičtvrtletní tempo zaznamenané v prvních třech měsících roku.



"Potřebujeme vidět široký a trvalý cenový tlak, než budeme moci vyhlásit deflaci," řekl Hong Hao, hlavní ekonom investiční skupiny Grow. "To se děje v upstream sektorech a obvykle trvá dvě až čtyři čtvrtletí, než se to dostane dolů." "Myslím, že jsme na pokraji deflace. Nyní je čas jednat, abychom zastavili deflační tlak," dodal.



Hong poukázal na oficiální údaje z minulého týdne, které ukazují, že čínské výrobní ceny v červnu klesly o 5,4 procent oproti předchozímu roku a klesly o 0,8 procent oproti předchozímu měsíci, což je pod očekáváním analytiků. Meziroční pokles v červnu byl pro Čínu devátým poklesem v řadě a nejprudším od prosince 2015.



Meziroční inflace spotřebitelských cen v červnu stagnovala - způsobená poklesem cen vepřového masa o 7,2 procent - což nesplnilo očekávání agentury Reuters pro růst o 0,2 procenta a bylo slabší než růst o 0,2 procenta v květnu.



Čínský tlak



Čínská lidová banka minulý týden odmítla tezi o deflaci. "V tuto chvíli neexistuje žádná deflace a nebude existovat žádné riziko deflace ve druhé polovině roku," řekl minulý týden novinářům Liou Kuo-čchiang, viceguvernér PBOC. Poukázal na faktory, jako je ekonomické oživení Číny a růst peněžní zásoby.



Čínské banky v červnu poskytly nové půjčky v jüanech ve výši 1,81 bilionu juanů (258,23 miliardy dolarů), což je o 22 procent více než v květnu.



Někteří ekonomové však poukazují na jiné ukazatele.



"Růst nominálního HDP je ve 2. čtvrtletí nižší než růst reálného HDP, poprvé od doby, kdy jsou ve 4. čtvrtletí 2016 k dispozici srovnatelná data," uvedl Zhang Zhiwei, prezident a hlavní ekonom společnosti Pinpoint Asset Management. "To naznačuje, že riziko deflace je vážné." Nominální hrubý domácí produkt měří hospodářskou aktivitu bez korekce o inflaci.

Ekonomové ze a Macquarie také po pondělním zveřejnění upozornili na riziko poklesu cen v druhé největší ekonomice světa. Ekonomové společnosti Macquarie Larry Hu a Yuxiao Zhang však charakterizovali situaci v Číně jako dezinflaci - dočasné zpomalení rostoucích cen - spíše než deflaci, která odkazuje na vážnější problém, kde dochází k trvalému poklesu cen v průběhu času.



"Dezinflační tlaky jsou evidentní, když růst nominálního HDP ve 2Q meziročně zpomalil na 4,8 procenta z 5,0 procent v 1Q. Je to poprvé od druhého čtvrtletí roku 2020, kdy se deflátor HDP dostal do záporných hodnot," napsali Hu a Zhang ve svém hodnocení pondělního zveřejnění dat.



Další snížení ratingu



Řada dalších červnových dat poukázala na slabou prognózu. Přestože špičkové investice do fixních aktiv a průmyslová produkce nepatrně překonaly tržní očekávání, došlo ke znepokojujícímu prohlubujícímu se poklesu investic do nemovitostí.



I s nízkou základnou z loňského roku, vzhledem k covidovému uzamčení v Šanghaji, maloobchodní tržby v červnu zpomalily na 3,1% oproti předchozímu roku ve srovnání s 12,7% v květnu.



Pondělní neuspokojivá data vyvolala další vlnu snížení ratingu bankami Wall Street, včetně , , a . Ekonomové snížili svou prognózu ročního růstu Číny, což podtrhlo hloubku nadšení z čínského hospodářského oživení, když se koncem loňského roku vymanilo z přísných nulových omezení Covidu. , a nyní očekávají, že čínský roční růst letos dosáhne 5%, zatímco snížila svou prognózu z 5,3 procent na 4,9 procent.



Zdroj: CNBC