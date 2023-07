Čtvrtletní zisk Microsoftu díky cloudovým službám vzrostl o 20 procent

Americké společnosti vzrostl za čtvrté fiskální čtvrtletí čistý zisk o 20 procent 20,1 miliardy USD (437,5 miliardy Kč). Hospodaření podpořilo cloudové podnikání, které těžilo z nabídky doplňujících produktů zahrnujících novou technologii umělé inteligence (AI). Vyplývá to z prohlášení, které firma zveřejnila.



Zisk na akcii za tři měsíce do konce června činil 2,69 USD a překonal očekávání analytiků, kteří předpokládali zisk 2,55 USD. Tržby stouply o osm procent na 56,2 miliardy USD a rovněž byly vyšší než odhady analytiků. Tržby z cloudových služeb vzrostly o 21 procent na 30,3 miliardy USD.



"Microsoft ve svém čtvrtém fiskálním čtvrtletí (druhé čtvrtletí 2023) překonal odhady tržeb i čistých zisků. Společnost mírně překonala odhad tržeb v divizi inteligentního cloudu, kde vykázala solidní 15 procent meziroční růst," uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. "Výrazný pokles v prodeji počítačů a jiných zařízení, ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí, o 20 procent meziročně si vysvětluji poklesem poptávky kvůli předzásobení se spotřební elektronikou během pandemie Covid-19," doplnil.



Firmě však prudce vzrostly i náklady, protože vybudovala nová datová centra pro podporu AI. Čtvrtletní kapitálové výdaje byly nejvyšší přinejmenším od fiskálního roku 2016.

Satya Nadella si nemohl pomoci. Měl se čím chlubit a udělal to na úterní svědomitě sledované hodinové schůzce s analytiky společnosti Microsoft. Nevadí, že akcie po hodinách klesly asi o 4 %.



Nadella řekl, že Microsoft sice není největším poskytovatelem cloudové infrastruktury pro ostatní společnosti, které by mohly používat ke spouštění aplikací a webových stránek (to by byl Amazon, s odhadovaným 40% podílem ve srovnání s 20,5% Microsoftu), ale společnost je jedničkou, když jde o prodej cloudových služeb AI. Tato kategorie je malá, ale rychle roste poté, co se na konci roku 2022 stal virálním chatbot ChatGPT společnosti OpenAI, který je hostován v Azure.



Větší byznys s umělou inteligencí by mohl pomoci Microsoftu celkově posílit svou pozici v cloud computingu. V úterý Microsoft uvedl, že Azure a další cloudové služby vzrostly meziročně o 26 %, rychleji než všechny ostatní hlavní produktové oblasti kromě cloudového podnikového softwaru Dynamics 365.

Historicky společnosti Microsoft velmi záleží na tom, aby byl dominantní. Po desetiletí to dělalo v operačních systémech PC s Windows a softwaru pro produktivitu s Office. Od nástupu do funkce generálního ředitele v roce 2014 dohlíží Nadella na společnost, která nadále provozuje některé opozdilce, včetně vyhledávače Bing, Surface PC a Azure.



Ale v posledních měsících Microsoft rychle prodal přístup k velkým jazykovým modelům OpenAI v Azure velkým i malým společnostem a někteří podnikatelé se rozhodli je používat místo modelů od Amazonu, Googlu nebo startupů.



Současně Microsoft zaplétá modely do svého vlastního softwaru, včetně Bingu a Windows. Microsoft udržuje hluboký vztah s OpenAI poté, co do startupu investoval miliardy.



Co je nejasné, je, kolik příjmů může Microsoft nashromáždit ze služeb Azure AI, které závisí na technologiích OpenAI, a kolik dalších příjmů, které přinesou společnosti využívající v Azure služby jiné než AI. Nadella však zněl nadějně ohledně vyhlídek Microsoftu v těchto oblastech.



„Pokud přemýšlíte o Azure, v průběhu let jsme Azure vyrostli zezadu a tady jsme jako silná č. 2 – ve vedení, pokud jde o tyto nové pracovní zátěže,“ řekl. „Takže například vidíme nová loga, zákazníci, kteří možná používali jiný cloud pro většinu toho, co dělají, poprvé začínají používat Azure pro některé ze svých nových úloh AI. Máme také zákazníky, kteří používali více cloudů, kteří nás používali pro určitý druh pracovních zátěží, a také zahajovali nové projekty v oblasti dat a umělé inteligence, pro které používali jiné cloudy.“



Koncept AI existuje déle než Microsoft a Microsoft provozuje modely AI pro jiné společnosti již několik let. Ale ChatGPT a nástroje pro generování obrázků, jako je Adobe Firefly odstartovaly nový zájem o generativní umělou inteligenci, která zahrnuje pořízení snímku nebo jiného lidského zásahu a vytvoření nového obsahu.

"Umělá inteligence má dvě části," řekl Nadella. „Jsou zde samotné modely s naším partnerstvím s OpenAI. To je druh výdajů na výpočetní techniku. A druhá je mnohem více řízena příjmy, což znamená, že budeme sledovat odvozené náklady na příjmy a poptávku. A ty už vidíš, jak se oba hrají."



Microsoft si díky investicím do firmy OpenAI, která vlastní populární službu ChatGPT, zajistil včasný náskok v oblasti AI a analytici nyní sledují, jak by mohl ze služeb generativní AI těžit, upozornila agentura Reuters. Firma již začleňuje AI do svých produktů.

