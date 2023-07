Slovní podpora pro korunu a opatrný růst na akciích

Česká koruna se včera dostala pod tlak hlavně kvůli špatným makročíslům z Německa. Dnes se jí podařilo ztráty korigovat a na páru s eurem se posouvá na 24,07. Přispěl k tomu celkově lepší sentiment na hlavních trzích, ale zapojili se i bankéři z ČNB.

Jan Procházka uvedl, že si nedokáže představit snížení sazeb už letos. Tržní sázky jsou podle něj v tomto ohledu příliš optimistické. Podle Jana Fraita sice může koncem roku začít debata o snižování sazeb, ale pokles by pravděpodobně měl být pomalejší, než trh nyní promítá do cen. Proti tržním očekáváním se postavila i Eva Zamrazilová. Frait se potom zmínil také o koruně: Sázel by na to, že koruna zůstane relativně silná, i když se zavře úrokový diferenciál.

Zatím nejde o žádné silné slovní intervence na podporu koruny, ale její oslabování podle nás bude ČNB vybízet k podobným komentářům častěji a ozvat se postupně mohou i zastánci silné měny, jako je guvernér Michl. Úroveň, kdy banka dříve zasahovala intervencemi na trhu, je ale stále dost vzdálená (cca 24,60-24,70).

Na hlavních trzích převládá lehce pozitivní vývoj. V Evropě jsou zisky hlavních indexů velmi skromné a místy vidíme i drobné ztráty (CAC40). V zámoří akcie v úhrnu mírně rostou a Nasdaq dohání včerejší zaostávání. Výnosy dluhopisů se většinou drží lehce nad včerejškem a eurodolar míří dolů na 1,1035.

Německý index podnikatelského klimatu Ifo dnes nedosáhl na očekávání, ale nepřinesl takové zklamání, jako včerejší PMI. Překvapivější byla zpráva ECB, že banky v eurozóně zaznamenaly rekordní propad v úvěrech firmám. Na pozitivní straně je tu ale naděje na čínskou podporu ekonomice, kterou vedení doprovází i personální rošádou, mimo jiné na čele centrální banky. A dále jsou tu firemní výsledky, které většinou překonávají odhady a trh vypadá pozitivně naladěn i před dnešními čísly velkých techů, a Alphabetu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0648 -0.3202 24.1616 24.0112 CZK/USD 21.7870 -0.1306 21.8390 21.7325 HUF/EUR 379.4240 0.3654 379.9665 376.6900 PLN/EUR 4.4342 -0.3105 4.4535 4.4238

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8818 -0.8925 7.9631 7.8635 JPY/EUR 155.8255 -0.4571 156.9091 155.7050 JPY/USD 141.0860 -0.2700 141.7000 141.0440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8595 -0.3640 0.8639 0.8582 CHF/EUR 0.9563 -0.6194 0.9633 0.9561 NOK/EUR 11.1402 -0.0874 11.2046 11.0969 SEK/EUR 11.4700 -0.3947 11.5259 11.4617 USD/EUR 1.1045 -0.1889 1.1090 1.1021

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4743 -0.6487 1.4870 1.4734 CAD/USD 1.3197 0.2240 1.3213 1.3147