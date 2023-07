Rebranding na X Elona Muska: Cíl proměnit Twitter v super aplikaci ala čínský WeChat?

Když byl Elon Musk v loňském roce v procesu nákupu Twitteru, hodně se diskutovalo o jeho plánech s aplikací. V říjnu miliardář řekl, že koupě Twitteru je „akcelerátorem k vytvoření aplikace X, the Everything“, aniž by uvedl další podrobnosti. Ale vyvolalo to srovnání s čínskou službou WeChat, službou zpráv provozovanou čínským gigantem Tencent.



V pondělí Musk oficiálně změnil slavné ptačí logo Twitteru na „X“, což je vnímáno jako první krok jeho snahy změnit platformu na něco víc než jen službu sociaálních médií. „V nadcházejících měsících přidáme komplexní komunikaci a schopnost řídit celý váš finanční svět,“ řekl Musk v pondělí a poté zopakoval, že akvizice se uskutečnila s cílem urychlit přechod na „aplikaci všechno“.

Nově jmenovaná generální ředitelka společnosti, Linda Yaccarino řekla: „X je budoucí stav neomezené interaktivity – zaměřený na zvuk, video, zasílání zpráv, platby/bankovnictví – vytvářející globální trh pro nápady, zboží, služby a příležitosti.“ Tyto cíle, které stanovili Musk a Yaccarino, znějí velmi podobně jako myšlenka „super aplikace“, která byla propagována v Číně a rozjela se v jiných částech Asie.

Historie však naznačuje, že Muska čeká těžký boj. V prostředí je mnoho amerických technologických firem, které se pokoušely převzít bankovní giganty, aby nakonec své ambice omezily tváří v tvář konkurenci a zdlouhavým schvalovacím procesům. "Vůbec netvrdím, že to nedokáže," řekl Pranav Sood, výkonný generální ředitel platformy pro přeshraniční platby Airwallex. "Ale je to něco, co vyžaduje čas a také něco, co vyžaduje investice, jelikož se musíte ujistit, že děláte věci správně, abyste zůstali globálně kompatibilní."



Musk označil WeChat za „skvělý“



Super aplikace označují typ aplikace, která uživatelům umožňuje provádět více funkcí, aniž by museli aplikaci opustit. Aplikace může například zahrnovat funkce sociálních médií, platby, rezervace hotelů a letenek nebo také volání taxi.

Největší super aplikace na světě se jmenuje WeChat, kterou provozuje čínský technologický gigant Tencent a má přes 1,3 miliardy uživatelů. WeChat je především aplikace pro rychlé zasílání zpráv, jako je WhatsApp. Má však také platby a uživatelé v něm mohou přistupovat k dalším aplikacím, jako je elektronický obchod a bankovnictví.



Zatímco Čína byla průkopníkem super aplikace, nápad se ujal i v jiných částech Asie. Firma Grab se sídlem v Singapuru se rozšířila do dalších oblastí, jako je rozvoz jídla a platby. Dalším příkladem je jihokorejské Kakao. Musk se pravděpodobně inspiroval aplikací WeChat, kterou minulý rok nazval „skvělou“. Musk řekl, že mimo Čínu neexistuje žádný ekvivalent WeChat.



"Myslím, že existuje skutečná příležitost to vytvořit," řekl Musk zaměstnancům. „V podstatě V Číně na WeChat žijete, protože je to tak užitečné pro váš každodenní život. A myslím, že kdybychom toho dosáhli, nebo se k tomu alespoň přiblížili pomocí Twitteru, byl by to obrovský úspěch.“



Bude čínská aplikace „na všechno“ fungovat mimo Asii?



WeChat se v Číně rozjel kvůli tamnímu jedinečnému internetovému prostředí, kde je blokováno mnoho amerických online služeb, jako je Twitter a Google. To dalo šanci domácím technologickým firmám získat dominanci v internetovém prostoru. Tencent je jedním z nich. S WeChat provozuje největší službu zasílání zpráv v zemi. WeChat Pay je jednou ze dvou největších mobilních platebních služeb v Číně, druhou je Alipay, kterou provozuje Ant Group, přidružená společnost čínského giganta pro elektronický obchod Alibaba.



Tencentu se podařilo vytvořit aplikaci této velikosti, protože provozuje vlastní platby a službu sociálních médií. Společnost však také investovala do dalších velkých společností, jako je e-commerce firma JD.com a společnost Meituan, která dodává jídlo. To umožnilo společnosti Tencent integrovat své služby do WeChat. Tencent je také jednou z největších světových online herních společností, a to mu dalo další obsah, který lze vložit do WeChat.



Vývojáři mohou také vytvářet takzvané „mini programy“ v rámci WeChat. Jedná se o oříznuté verze úplných aplikací, ale to znamená, že uživatel nemusí stahovat desítky dalších aplikací a může používat WeChat téměř pro všechno. V některých částech jihovýchodní Asie se společnost Grab rozšířila do finančních služeb a doručování potravin, a to bez velkého množství konkurentů.



Vytvoření super aplikace v USA nebo Evropě může být mnohem větší výzvou. Online platby, což je oblast, do které se chce Musk prosadit, jsou roztříštěné a prostoru nedominuje žádná společnost. USA a Evropa stále silně spoléhají na platební systémy debetních a kreditních karet. Platby v Číně se provádějí pomocí rychlé odezvy nebo QR kódu, což se liší od USA a Evropy.



V jízdě a rozvozu jídla je velká konkurence. Musk's X bude samozřejmě výzvou pro další společnosti sociálních médií, jako jsou ty, které zastřešuje Meta. To by mohlo ztížit spolupráci s jinými firmami. To jsou jen některé z výzev, aniž bychom zacházeli do oblastí, jako je konkurence v reklamě a kdo vlastní data v případě, že X spolupracuje s jinými firmami.



Ale také existuje příležitost pro X v tom, že Musk to vidí spíše jako širší komunikační aplikaci než jen krátké příspěvky. Výrazně zvýšil limity znaků pro příspěvky například lidem, kteří se přihlásí k odběru Twitter Blue. To by mohl být výchozí bod pro přeměnu Twitteru na více komunikační nástroj, který udrží uživatele v kontaktu. Pak by Musk mohl přemýšlet o přidání dalších nástrojů, jako jsou platby, které již naznačil.



Nakonec však pokus proměnit X v něco jako WeChat bude mamutí úkol, v neposlední řadě proto, že faktory, které pomohly úspěchu čínské aplikace – ať už jde o trh s prvními mobilními zařízeními v Číně nebo koncentrovanější počet hráčů v internetový prostor – nejsou přítomny v USA ani v Evropě.

Opuštěné ambice



Dokonce i Muskova bývalá společnost se snažila stát super aplikací ve stylu WeChat. Před dvěma lety, kdy měl PayPal větší hodnotu než Citigroup a Goldman Sachs Group Inc., dohromady, společnost naplánovala ambiciózní vpád do nových oblastí včetně obchodování s akciemi a spořicích účtů s vysokým výnosem, když se firma snažila překročit své kořeny jako ikonická společnost. tlačítko pokladna.



Ale nedávno, poté, co byly akcie společnosti zničeny v důsledku zpomalení výdajů na firemních platebních platformách, musel PayPal tyto ambice opustit. V těchto dnech se generální ředitel Dan Schulman opět soustředí na vylepšování tlačítka pokladny, spíše než na přeměnu PayPalu na jediné kontaktní místo pro finanční potřeby svých zákazníků.



„Naší první a nejdůležitější prioritou je neustále zlepšovat zkušenosti se značkovými pokladnami,“ řekl Schulman investorům v květnu. "To je jádro toho, co děláme." Přechod k nabízení finančních služeb není jednoduchý, vzhledem k tvrdé konkurenci na americkém bankovním trhu, intenzivnímu regulačnímu dohledu a vysoké úrovni „ulepenosti“ mezi finančními zákazníky, řekl Jeff Tijssen, globální šéf fintech poradenské firmy Bain & spol.



"Budete proto muset vymyslet velmi přesvědčivou hodnotovou nabídku, která je skutečně odlišná, abyste vynikli," řekl.



Zdroj: CNBC