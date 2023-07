Víkendář: Na Rivianu medvědi do hibernace, Threads dobrý pro Metu, ale Twitter nezničí

Pět dní poté, co Meta spustila sociální síť Threads, dosáhl počet jejích uživatelů více než 100 milionů. Podle Yahoo Finance je to tedy zatím „nejrychleji rostoucí aplikace v historii“. Daniel Ives z Wedbush Securities k tomu ale uvedl, že podle něj nejde o nic, co by mělo Twitter vážně ohrozit.



Na Yahoo shrnuli hlavní rysy Threads, kterými by se tato sociální síť měla odlišovat od ostatních. Zejména jde o to, že Threads je propojen s Instagramem, příspěvky nejsou nijak omezeny a systém je decentralizovaný, tudíž „může používat nezávislé servery“. Ives ale není ani těmito údajnými výhodami přesvědčen. Podle něj spočívá atraktivita nové platformy zejména v tom, že slouží jako nástroj pro ty, kteří se chtějí vyhranit proti Twitteru a Elonu Muskovi.



Z perspektivy společnosti Meta jde ale podle experta o dobrý krok, „jen to není něco, co by zničilo Twitter.“ Je to „alternativní platforma“, která se bude muset hodně snažit, aby získala nějaký slušný podíl na trhu. Ives v rozhovoru odpovídal také na dotaz týkající se společnosti Rivian, jejíž akcie prudce posílily a podle experta je to kvůli pozitivnímu posunu na straně výroby elektromobilů. Poptávka tu totiž „nebyla nikdy problémem“, ale Rivian budil rozpaky na straně produktu. Tam dělal „jeden krok dopředu a dva zpátky“. To se ale nyní mohlo změnit a zvyšuje se proto i atraktivita akcie.



Wedbush má u Rivianu cílovou cenu na 30 dolarech na akcii a doporučení ke koupi. Podle experta jde přitom o odraz očekávaného základního scénáře v hospodaření firmy. Za významné pak Ives hodnotí i partnerství Rivianu s Amazonem. Na jeho počátku mohly panovat určité obavy z toho, jak se pro Rivian vyvine. Nyní se však ukazuje, že je pro něj výhodné „po komerční stránce a také kvůli expanzi do Evropy“. Tento vývoj přispívá k „odchodu medvědů do hibernace a k většímu zájmu o akcie společnosti“.



Na trh bude v dohledné době uvedena řada nových modelů elektromobilů, na silnice by měly vyjet i Cybertrucky od Tesly. Jak velkou hrozbu to představuje pro Rivian? Ives na otázku odpověděl, že on vnímá další vývoj na trhu spíše jako přílivovou vlnu, která zvedne všechny lodě. Naplatí to jen pro Rivian a Teslu, ale i pro tradiční automobilky jako . Ives už dříve hovořil o tom, že ve vztahu k elektromobilům dochází k obrovské změně v celém odvětví. „Nyní to je svět Tesly, ale není pochyb, že tu svou roli budou hrát i další.“



Na Yahoo připomněli, že ceny vozů Tesly výrazně klesly, ale třeba v oblasti trucků se stále nacházejí dost vysoko. Ives reagoval s tím, že v tomto segmentu je podle něj ideální cena na 50 – 55 tisících dolarů. A míní, že ceny se skutečně pohnou tímto směrem díky faktorům, jako je rostoucí objem produkce a další rozvoj technologií včetně těch u baterií. K masovému rozšíření elektromobilů v oblasti ostatních vozů pak je podle experta nutné dosáhnout na ceny kolem 30 tisíc dolarů.



Zdroj: Yahoo Finance