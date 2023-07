Změnou názvu na X Musk riskuje ještě větší škody pro podnikání Twitteru

Elon Musk je již dlouho zamilovaný do písmene X. Nyní opouští značku Twitter a ikonického modrého ptáka ve prospěch X jako součást snahy proměnit svou akvizici za 44 miliard dolarů na něco, co je skutečně jeho.

Muskova vize pro X je něco podobného jako čínský WeChat, super aplikace, kterou mohou lidé používat pro zábavu a nakupování zboží a služeb online, kromě zveřejňování statusů a zasílání zpráv svým přátelům. K přejmenování však došlo po měsících nevyzpytatelného chování nejbohatšího člověka na světě, který odstavil uživatele a odstrčil inzerenty, čímž se Twitter dostal do problematické finanční situace a byl stále zranitelnější vůči konkurenci.

Zabít ikonickou internetovou značku je „extrémně riskantní“ v době, kdy konkurenční aplikace, jako je nový Instagram Threads a menší nováčci, jako je Bluesky, lákají uživatele, myslí si Mike Proulx, analytik společnosti Forrester. Musk „vymazal patnáct le budovanou značku, která si zajistila své místo v našem kulturním lexikonu,“ uvedl Proulx v e-mailu. Není to úplně překvapivý krok. Musk již převedl název společnosti Twitter na X Corp, která je sama dceřinou společností X Holding Corp, jak bylo odhaleno v dubnovém soudním podání. Musk loni v říjnu, těsně před koupí Twitteru, řekl, že dohodu za 44 miliard dolarů považuje za „akcelerátor k vytvoření X, aplikace všeho“.



Písmeno X se výrazně objevuje ve jménu Muskovy raketové společnosti SpaceX. A před více než dvěma desetiletími se X.com jmenovala Muskova platební společnost, která se nakonec stala PayPal fúzí s tehdejším konkurentem. Změny názvu se mezi známými webovými společnostmi staly poměrně běžnou záležitostí. se stal Meta na konci roku 2021 a Google přijal přezdívku Alphabet o šest let dříve. V těchto případech si však nově jmenované mateřské společnosti ponechaly značku svých základních služeb, takže uživatelé a hledači Google mohli bez přerušení pokračovat ve své práci. Zdá se, že Musk sází na to, že se může Twitteru úplně zbavit. O víkendu představil nové logo X a v tweetu uvedl, že „brzy se rozloučíme se značkou twitteru a postupně se všemi ptáky“.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Linda Yaccarino, kterou Musk najal jako generální ředitelku v květnu, uvedla v e-mailu zaměstnancům v pondělí, že společnost „bude nadále těšit celou naši komunitu novými zkušenostmi v oblasti zvuku, videa, zpráv, plateb, bankovnictví – vytváří globální trh pro nápady, zboží, služby a příležitosti“.

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023



Muskova touha proměnit X v super aplikaci vyžaduje „čas, peníze a lidi“, které Twitter „už nemá,“ řekl Proulx. Začátkem tohoto měsíce Musk řekl, že Twitter utrpěl 50% pokles příjmů z reklamy a že potřebuje „dosáhnout pozitivního cash flow, než si budeme moci dovolit cokoli jiného“. Někteří inzerenti se začali obávat propagace svých produktů na Twitteru kvůli zprávám, které ukazují nárůst nenávistných projevů a rasistických a urážlivých komentářů na platformě, jak dokumentovalo několik skupin a výzkumníků pro lidská práva.



Musk se pokusil vyrovnat určitý pokles reklamy prémiovou předplatitelskou službou. Ale za 8 dolarů měsíčně by společnost potřebovala desítky milionů předplatitelů, aby vyrovnala ztráty.



Inzerenti, kteří zůstávají na platformě, nyní musí přijmout nový žargon. Lidé a firmy po celém světě znají zprávy na Twitteru jako „tweety“. Stejně jako Kleenex dokázal Twitter vyvinout rozpoznatelnou značku, která byla spotřebitelům okamžitě známa, což je výkon, který by oslavoval každý firemní marketingový tým.



Ralph Schackart, analytik Williama Blaira, minulý týden pro CNBC řekl, že jeho tým analytiků nenalezl žádné náznaky od inzerentů, které oslovovali v rámci nedávného průzkumu na trhu digitální reklamy, že tyto podniky zvýšily své výdaje na Twitteru. Podle průzkumu Williama Blaira se mezitím objevují známky toho, že by se celkový trh s digitální reklamou mohl zlepšovat.



Analytička Insider Intelligence Jasmine Enbergová v e-mailovém prohlášení uvedla, že změna názvu znamená „pochmurný den pro mnoho uživatelů a inzerentů Twitteru“ a „jasný signál, že Twitter posledních 17 let je pryč a už se nevrátí“. „Rebrand Twitteru je připomínkou toho, že Elon Musk, nikoli Threads nebo jakákoli jiná aplikace, je a vždy byl nejpravděpodobnějším ‚zabijákem Twitteru‘,“ napsal Enberg.

Rozhodnutí miliardáře Elona Muska přejmenovat společnost Twitter na X může zároveň být právně komplikované. Právo na duševní vlastnictví písmene X mají i jiné firmy, včetně nebo společnosti Meta Platforms. X se široce používá a cituje v ochranných známkách, takže firma může být v budoucnu nucena své logo bránit u soudu, uvedla agentura Reuters. "Existuje stoprocentní pravděpodobnost, že Twitter kvůli tomu někdo zažaluje," řekl právník specializující se na ochranné známky Josh Gerben. Uvedl, že napočítal téměř 900 aktivních registrací ochranných známek ve Spojených státech, které už pokrývají písmeno X v celé řadě odvětví.



Ochranné známky chrání věci, jako jsou názvy značek, loga a slogany, které identifikují zdroje zboží. Jejich majitelé se mohou dovolávat ochrany při porušení práv, pokud by jiná značka uvedla spotřebitele v omyl. Opravné prostředky sahají od peněžních škod až po rozhodnutí používání značky zablokovat.



Microsoft od roku 2003 vlastní ochrannou známku X související s komunikací o jeho videoherním systému Xbox. Meta Platforms, která začátkem tohoto měsíce spustila sociální síť Threads, nového rivala Twitteru, vlastní federální ochrannou známku registrovanou v roce 2019. Ta se vztahuje na modrobílé písmeno X pro oblasti softwaru či sociálních médií.



S problémy v oblasti duševního vlastnictví se potýká i samotná Meta, když začala používat tento název místo názvu . Čelí žalobám o ochranné známky, které loni podala investiční společnost Metacapital a společnost MetaX pro virtuální realitu. Další spor urovnala kvůli svému novému logu symbolizujícímu nekonečno.



"Vzhledem k obtížnosti ochrany jediného písmene, zvláště komerčně oblíbeného jako X, bude ochrana Twitteru pravděpodobně omezena na grafiku velmi podobnou jejich logu X," řekl agentuře Reuters právní zástupce pro ochranné známky v právnické firmě Loeb & Loeb Douglas Masters. "Logo není příliš výrazné, takže ochrana bude velmi zúžená," dodal.



O tom, že Meta vlastní ochrannou známku na písmeno X, napsal už dříve server Insider. Právník Ed Timberlake na twitteru uvedl, že jednu takovou ochrannou známku má také .



Meta a pravděpodobně nepodají žalobu, pokud se nebudou cítit v ohrožení, že značka Twitter, respektive X, zasahuje do hodnoty značky, kterou si vybudovaly, řekl Gerben.

Zdroj: ČTK, CNBC, Bloomberg