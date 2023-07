Slabost v USA tíží prodeje a akcie LVMH, čínský trh se ale zotavuje

Akcie se propadly po oznámení, že pomalá ekonomika ve druhém čtvrtletí odradila některé nakupující v USA od nákupu jejího špičkového oblečení a kabelek, což vykompenzovalo oživení v Číně.

Společnost v úterý uvedla, že v USA, jediném regionu, kde došlo k poklesu, tržby organicky klesly o 1 %. Tržby největší jednotky luxusní skupiny, která zahrnuje značky jako Louis Vuitton a Celine, vyskočily o 21 %, což odpovídá odhadům analytiků. Akcie na trhu v Paříži klesly až o 4,3 %. Za celý letošní rok však vzrostly o 21 %.

Zpomalení v USA ovlivnily zejména "ambiciózní" zákazníci, kteří méně utráceli za luxusní produkty základní kategorie, řekl novinářům finanční ředitel Jean-Jacques Guiony. Tento trend se podle něj výrazně projevil na internetu a v menších městech. "Globální nálada není nastavena na nákupy "na truc", které jsme zažili v (covidových) letech 2021 a 2022, takže mluvíme spíše o normalizaci" celkové poptávky po luxusním zboží, řekl Guiony.

Společnost LMVH, vedená miliardářem Bernardem Arnaultem, následuje majitele Cartier Richemont a Group Plc, které v tomto období hlásily slabší poptávku v USA. Společnost EssilorLuxottica SA, francouzsko-italský vlastník slunečních brýlí Ray-Ban a Oakley, rovněž v úterý zveřejnila tržby v Severní Americe, které zaostávaly za odhady.



LVMH přestála zpomalení v USA lépe než její kolegové. Skupina těží z větší globální působnosti a široké škály značek od Moet & Chandon až po Tiffany & Co.

Výsledky naznačují „první krok k normalizaci,“ napsal v poznámce Luca Solca, analytik společnosti Sanford C. Bernstein. "Přechod pravděpodobně způsobí určité turbulence," ale "pokud nedojde k recesi tvrdého přistání, sektor by měl brzy najít rovnováhu."



Skupina také zdražuje, přičemž Christian Dior na začátku tohoto měsíce zvýšil ceny v celosvětovém průměru o 4 %, po podobném zvýšení, které minulý měsíc zaznamenal Louis Vuitton, řekl Guionny.

Marketingové náklady



Zisk za první pololetí z opakujících se operací přesto mírně minul očekávání a dosáhl 11,6 miliardy EUR ve srovnání s průměrným odhadem analytiků ve výši 11,8 miliardy EUR.



Společnost vynaložila v první polovině roku značné marketingové náklady, dodal Guionny, a to kvůli vysoce profilovaným módním přehlídkám, zejména u značek Christian Dior a Louis Vuitton, s premiérou pánského oblečení Pharrella Williamse minulý měsíc v Paříži. Výdaje byly vyšší než obvykle a Guionny řekl, že očekává, že ve druhém pololetí budou nižší.

Tržby ve všech divizích vzrostly ve druhém čtvrtletí dvouciferným tempem, s výjimkou divize vín a lihovin, kterou poškodila slabší poptávka po koňaku Hennessy v USA. Guionny řekl analytikům, že to nejhorší je pravděpodobně za námi, poptávka USA po tomto destilátu pravděpodobně dosáhla svého dna.



Pokud jde o čínské zákazníky, Guionny řekl, že nakupují stále častěji mimo svou zemi, ale spíše v regionálních turistických destinacích než ve vzdálenějších zemích. Organické tržby v Asii bez Japonska vzrostly ve druhém čtvrtletí o 34 %.

Dodal, že do Evropy se vracejí bohatí čínští turisté, kteří cestují spíše samostatně než ve skupinách, jak to bylo běžné před příchodem Covidu, a vysvětlil, že nelze předpovědět, kdy se větší počet čínských turistů vrátí do Paříže nebo Milána.



Zdroj: Bloomberg