Deutsche Bank překonává očekávání navzdory 27% poklesu zisku, skoku v nákladech

ve středu oznámila čistý zisk ve výši 763 milionů eur za druhé čtvrtletí roku 2023, což těsně překonalo očekávání navzdory 27% meziročnímu poklesu. Čistý zisk banky připadající akcionářům mírně překonal předpověď 737 milionů eur v průzkumu analytiků agentury Reuters, i když znamenal významný pokles z 1,046 miliardy eur hlášených ve stejném čtvrtletí roku 2022, zatímco čisté výnosy vzrostly o 11 procent meziročně na 7,4 miliardy eur. Akcie banky na výsledky reagují poklesem o 1,3 %.



Neúrokové náklady ve druhém čtvrtletí však meziročně vzrostly o 15 procent na 5,6 miliardy eur, přičemž upravené náklady vzrostly o 4 procenta na 4,9 miliardy eur. Neprovozní náklady zahrnují 395 milionů eur v soudních poplatcích a 260 milionů eur v „restrukturalizaci a odstupném souvisejícím s prováděním strategie“.



Ve své zprávě za první čtvrtletí banka upozornila na propouštění zaměstnanců, kteří nejsou vystaveni klientům, a oznámila prudší meziroční pokles výnosů investičních bank, než se očekávalo.



Divize korporátního a privátního bankovnictví Deutsche si užívaly silné čtvrtletí s meziročním nárůstem tržeb o 25 procent, respektive 11 procent, přičemž těžily z prostředí vyšších úrokových sazeb. Její podnikání těsněji spojené s pozadím finančního trhu – divize investičního bankovnictví a správa aktiv – zaznamenalo pokles výnosů o 11 procent a 6 procent. Finanční ředitel James von Moltke pro CNBC řekl, že to lze přičíst neobvykle silnému druhému čtvrtletí roku 2022, protože volatilita trhu zvýšila objemy obchodů a výnosy.



V rozhovoru pro CNBC Silvia Amaro ve středu von Moltke řekl, že banka zvýšila svůj cíl pro úsporu nákladů z 2 miliard eur na 2,5 miliardy eur ve snaze kompenzovat dopad inflace, a také provádí značné obchodní investice na „podporu budoucích příjmů.“



„Pro nás je to balancování mezi plněním cílů výdajů a některými z těchto inflačních dopadů. V posledních čtvrtletích jsme uspěli velmi dobře, splnili jsme naše pokyny ohledně nákladů, které byly v podstatě stejné jako ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku,“ řekl von Moltke. "To je něco, v čem chceme pokračovat. Cítíme, že pokrok, kterého dosahujeme, a tyto iniciativy týkající se výdajů jsou značné a zrychlující se."



Středeční výsledek znamenal 12. čtvrtletní zisk v řadě od doby, kdy německý věřitel dokončil rozsáhlý plán restrukturalizace, který začal v roce 2019 s cílem snížit náklady a zlepšit ziskovost. „V první polovině roku 2023 jsme opět prokázali dobrou dynamiku růstu napříč diverzifikovaným obchodním portfoliem, základní výnosovou sílu a odolnost rozvahy. Tím jsme na dobré cestě k našim finančním cílům pro rok 2025,“ řekl generální ředitel Christian Sewing. "Naše plánované zpětné odkupy akcií nám umožňují splnit naše cíle distribuce kapitálu našim akcionářům."



Deutsche Bank v úterý oznámila, že letos od srpna plánuje zahájit zpětné odkupy akcií v hodnotě až 450 milionů eur a očekává, že celkový kapitál vrácený akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů v roce 2023 přesáhne 1 miliardu eur, ve srovnání s přibližně 700 miliony v roce 2023. 2022.



Zdroj: CNBC