Samsung hlásí 95% pokles zisku, ale očekává oživení celosvětové poptávky ve druhé polovině roku

Společnost Samsung Electronics zaznamenala ve čtvrtek pokles zisku ve druhém čtvrtletí, důvodem byla přetrvávající slabá poptávka po paměťových čipech. Samsung oznámil, že tržby klesly o 22 procent oproti předchozímu roku, zatímco provozní zisk se propadl o 95 %. Začátkem tohoto měsíce Samsung odhadoval tržby za druhé čtvrtletí na 60 bilionů korejských wonů a provozní zisk na 600 miliard korejských wonů.

Samsung je největším světovým výrobcem dynamických paměťových čipů s náhodným přístupem, které se nacházejí v spotřebitelských zařízeních, jako jsou smartphony a počítače. „Očekává se, že světová poptávka se v druhé polovině roku postupně obnoví, což by mělo vést ke zlepšení příjmů tažených obchodem s komponentami,“ uvedl Samsung ve své zprávě o zisku. "Nicméně pokračující makroekonomická rizika by se mohla ukázat jako výzva při takovém oživení poptávky," uvedla jihokorejská firma.



Akcie Samsungu ve čtvrtek ráno vzrostly o 2,29 %.



Samsung uvedl, že robustní poptávka po umělé inteligenci vedla ve druhém čtvrtletí k většímu počtu dodávek DRAM, než se očekávalo, ve srovnání s prvním čtvrtletím. „Obchod s pamětí zaznamenal zlepšení oproti předchozímu čtvrtletí, protože jeho zaměření na vysokopásmové paměti (HBM) a produkty DDR5 v očekávání silné poptávky po aplikacích umělé inteligence vedlo k větším dodávkám DRAM,“ řekl Samsung.



Jak DRAM, tak NAND flash paměťové čipy také zaznamenaly „omezenější pokles cen“, což zlepšilo výkon ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím, uvedl Samsung. „Jak zákazníci serverů pokračovali v úpravách zásob, celková poptávka po nákupu se ještě nezotavila. Kvůli silné poptávce po generativní AI se však investice ze sektoru datových center soustředily na servery AI,“ uvedl Samsung.



K trénování generativních modelů umělé inteligence, jako je ChatGPT, jsou zapotřebí vysoce výkonné paměťové čipy. Tyto čipy umožňují generativním modelům umělé inteligence zapamatovat si detaily z minulých konverzací a uživatelské preference, aby mohly generovat lidské reakce.



„Pokud jde o druhou polovinu roku, očekává se, že trh bude postupně směřovat ke stabilitě s ohledem na rostoucí omezování výroby v tomto odvětví, zatímco úpravy zásob ze strany zákazníků pravděpodobně skončí,“ uvedl Samsung. Samsung uvedl, že se zaměří na produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou DDR5, LPDDR5x a HBM, protože očekává oživení poptávky a také zvýšení investic do infrastruktury, výzkumu a vývoje a obalových technologií.



Slabá poptávka po elektronice



Samsung uvedl, že celková poptávka na trhu mobilních telefonů od prvního čtvrtletí klesla kvůli pokračujícím makroekonomickým problémům, jako je inflace. Hype z uvedení řady Galaxy S23 v prvním čtvrtletí také zmizel, řekl Samsung. Zpožděné oživení trhu také představovalo další výzvy pro prodeje ve druhém čtvrtletí. „Nicméně řada Galaxy S23 dokázala v první polovině dosáhnout vyšších výsledků než její předchůdce, a to jak z hlediska objemu, tak hodnoty,“ uvedl Samsung s tím, že plánuje zvýšit prodeje řady Galaxy S23 a Galaxy A.



Očekává se, že globální dodávky chytrých telefonů v roce 2023 poklesnou o 3,2 % na 1,17 miliardy kusů, podle globální společnosti International Data Corporation pro průzkum trhu. Firma snížila svou prognózu z února, taženou faktory jako „slabší ekonomický výhled“ a „přetrvávající inflace“.



„Naše rozhovory s partnery v dodavatelském řetězci a hlavními výrobci OEM poukazují na to, že oživení bude posunuto dále a bude slabší druhá polovina roku,“ řekla Nabila Popal, ředitelka výzkumu IDC. "Spotřebitelská poptávka se ve všech regionech, včetně Číny, zotavuje mnohem pomaleji, než se očekávalo."





Zdroj: CNBC