Zisk Volkswagenu za odhady, firma snížila celoroční cíl prodeje. Provozní zisk Škody vzrostl

Německý automobilový koncern Volkswagen zvýšil ve druhém čtvrtletí upravený provozní zisk o 19 procent na 5,6 miliardy eur (bezmála 135 miliard Kč), výsledek ale zaostal za odhady. Firma kvůli obtížnému ekonomickému prostředí také mírně zhoršila celoroční prodejní cíl, uvádí se v jejím dnešním sdělení. Volkswagen se podobně jako jeho konkurent Mercedes-Benz potýká se slabší poptávkou v Číně.



Volkswagen očekává, že letos dodá zákazníkům devět až 9,5 milionu vozů. Dříve firma předpokládala odbyt kolem 9,5 milionu kusů, zatímco loni prodala 8,3 milionu aut. Původní prodejní cíl Volkswagenu už dříve zpochybňovali znalci v odvětví.



V první polovině roku dodala skupina Volkswagen po celém světě 4,4 milionu vozidel, což představuje meziroční nárůst skoro o 13 procent. Bez započtení čínského trhu prodej stoupl o 21 procent.



Volkswagen předpokládá, že na rozdíl od odbytu se mu podaří splnit stanovené finanční cíle. U celoročních tržeb očekává růst o deset až 15 procent na 307 až 321 miliard eur. Plán provozní ziskové marže očištěný o speciální položky zůstává rovněž beze změny na 7,5 až 8,5 procenta. Částečně je to proto, že ve druhé polovině roku by se měl projevit program úspor a zlepšení u značek pro masový trh.



Odbyt v Číně se první polovině roku snížil o 1,2 procenta. Volkswagen přitom v této zemi, která je největším trhem s automobily na světě, realizuje zhruba 40 procent prodeje. Firma nyní podniká kroky, aby své podnikání v Číně podpořila.



Společnost oznámila partnerství mezi svou značkou Volkswagen a místním čínským výrobcem elektromobilů Xpeng. Rozšíří také spolupráci mezi svou značkou luxusních automobilů Audi a místními partnery FAW a SAIC. Partnerství jsou zaměřena na vývoj nových modelů.



S problémy v Číně bojuje i další německá automobilka Mercedes-Benz. Ta sice ve druhém čtvrtletí zvýšila zisk před úroky a zdaněním (EBIT) o šest procent na 5,2 miliardy eur, ale dařilo se jí především ve Spojených státech a v Německu. Tržby v Číně – zemi, která představuje 20 procent tržeb firmy – klesly ve druhém čtvrtletí o devět procent.



Obě automobilky čelí tvrdé konkurenci místních čínských značek. Ty jsou mladší a zaměřují se výhradně na elektrická vozidla, uvedla agentura AFP. Čínská automobilka BYD letos předstihla Volkswagen co do prodeje aut všech typů motorů dohromady.