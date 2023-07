Rozbřesk: Vzkaz z Fedu? Data rozhodnou, co bude v září

Fed tentokrát sice nepřekvapil, avšak zcela záměrně ponechal trhy tápat v nejistotě co se stane na příštím tj. zářijovém zasedání. Neboli oficiální úrokové sazby byly sice zvýšeny o 25 bazických bodů a verbální hodnocení konjunktury bylo lehce revidováno vzhůru, avšak to jak se americká centrální banka zachová za měsíc a půl je zcela zahaleno mlhou. Tu přitom představují příchozí makrodata v následujících osmi týdnech. Šéf Fedu J. Powell přitom několikrát zopakoval, že před dalším zasedáním budou mít američtí centrální bankéři k dispozici dva měsíční reporty týkající se inflace a trhu práce. Zároveň se šéf Fedu explicitně vyjádřil, že nechce poskytovat žádný vpřed hledící signál pro další zasedání - zejména pak pokud jde o budoucí (pře)nastavení úrokových sazeb.



Nejistotu ohledně dalšího tahu Fedu však podtrhly i další rozporuplné informace, jež J. Powell šířil na tiskové konferenci po zasedání FOMC. Šéf Fedu například na jednu stranu zdůraznil, že reálné oficiální úrokové sazby jsou v USA již jednoznačně v restriktivním teritoriu a že (makroekonomická) rizika již začínají být daleko víc vybalancovaná. Na druhé straně ovšem musel v jedné ze svých odpovědí přiznat, že analytický aparát Fedu, který až dosud ve své prognóze kalkuloval s technickou recesí, tento pesimistický výhled ekonomiky ve světle pozitivně vyhlížejících dat přehodnotil a již “jen” počítá jen se zpomalením (čti měkkým přistáním).



Bylo tedy červencové zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu v tomto cyklu posledním, nebo nás čeká ještě jeden výstřel? Pokud bychom se měli řídit čistě naším výhledem na americkou inflaci pro nadcházejících dva měsíce (zejména pak za srpen), tak si troufneme trvdit, že aktuální úroveň sazeb Fedu je opravdu tou terminální v tomto cyklu. Velkou neznámou však zůstává trh práce, který ochlazuje jen velmi zvolna (či dokonce vůbec). Pokud na tomto poli z pohledu Fedu nedojde k žádoucímu procesu (tj. nová pracovní místa se budou generovat pomaleji, nezaměstnanost mírně vzroste a růst mezd dále zpomalí), tak nezbývá než připustit, že zářijové zvýšení sazeb bude stále velmi silně hře.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se nadále obchoduje nad úrovní 24,00 EUR/CZK, silné prodejní tlaky však v posledních dnech odezněly v reakci na verbální intervence tuzemských centrálních bankéřů. Dnes musí být korunový trh ve střehu vzhledem k odpolednímu zasedání ECB. Ta zvýší depozitní sazbu o 25 bazických bodů, ale trhy bude spíše zajímat forward guidance směrem k zářijovému zasedání. Ten bude dle našeho názoru relativně slabý, což by koruna mohla vstřebat bez větších problémů. Případné jestřábí překvapení by ji naopak mohlo poslat zpět do pásma 24,10-24,20 EUR/CZK.



Eurodolar

Eurodolar měl v předvečer zasedání Fedu tendenci posilovat, ale mírné zisky nedokázal během tiskové konference Fedu již zásadněji rozšířit. Vzkaz šéfa Fedu Powella byl totiž dostatečně zamlžený na to, aby se z něj dalo vyčíst co chystá americká centrální banka pro další měsíce (viz úvodník).



Dnes po Fedu převezme žezlo ECB, která by stejně jako Američané měla zvýšit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Pokud jde o doprovodnou komunikaci na tiskové konference prezidentky Christine Lagarde, tak očekáváme relativně slabý “forward guidance”, bez závazku zvedat sazby na zářijovém zasedání. Naproti tomu může ECB přednést (dnes tolik oblíbenou) mantru závislosti rozhodování na příchozích datech, což však může být pro trhy po dlouhé sérii jestřábích zasedání (pro euro) lehkým zklamáním. Dodejme, že ve stejný okamžik, kdy bude začínat tiskovka ECB, bude zveřejněn i výsledek amerického HDP za druhý kvartál. Náš nowcast sice ukazuje na růst (jen) okolo 0,6 %, ale náš expertní odhad leží výše - spíše v intervalu 1-2%. Americký růst začínající (opět) dvojkou by pak dolaru měl pomoci získat další body.



Akcie

Většina včerejší obchodní seance probíhala v duchu vyčkávání na výstup ze zasedání americké centrální banky. Hlavní indexy se držely v lehkém záporu a ani po oznámení zvýšení úrokových sazeb o očekávaných 25 bazických bodů se výrazněji nepohnuly. Při tiskové konferenci s Jerome Powellem se akciové indexy dokonce přehouply do kladných hodnot. Závěr byl ale opět v lehkém záporu.



Z korporátní sféry byly včera nejsledovanějšími tituly Microsoft a Alphabet, které reagovaly na oznámení výsledků hospodaření za poslední kvartál. Reakce zde jsou naprosto odlišné a vlastně zrcadlově obrácené než tomu bylo po minulém oznámení. Microsoft včera oslabil o 3,7 %. Představil solidní sadu čísel, investory ale nenadchlo to, že se dostatečně rychle neprojevuje „revoluce na poli AI“, která vyvolala vlnu nadšení před třemi měsíci. Opačně je tomu u mateřské společnosti vyhledávače Google, která dostála svým umírněným výrokům. Investory zároveň potěšilo, že vyhledávač neztrácí tržní podíl na úkor právě umělé inteligence. Alphabet tak včera přidal 5,8 %.