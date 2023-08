Firma e& koupí polovinu aktiv PPF Telecom ve čtyřech zemích za 52 mld Kč

Společnost Emirates Telecommunication Group Company, působící pod značkou e&, koupí od PPF Telecom Group podíl 50 procent plus jednu akcii v jejích aktivech v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. V okamžiku vypořádání transakce zaplatí e& za svůj podíl 2,15 miliardy eur, tedy zhruba 52 miliard korun. Skupina e& získá podíl zejména v infrastrukturních společnostech CETIN a mobilních operátorech Yettel na bulharském, maďarském a srbském trhu a také v O2 Slovakia a O2 Networks Slovakia. Součástí transakce nejsou společnosti O2 a CETIN v ČR. PPF to oznámila v tiskové zprávě.



Z finančního hlediska jde podle výkonného ředitele PPF Jiřího Šmejce o jednu z největších transakcí, jakou kdy PPF uskutečnila.



Dohoda předpokládá navíc dodatečný smluvní bonus ve výši 350 milionů eur (8,4 miliardy Kč) pro PPF, který bude vyplacený v případě překročení určitých finančních cílů během tří let po uzavření transakce. Nebudou-li tyto cíle splněny, počítá smlouva naopak s vracením části kupní ceny ve výši 75 milionů eur (1,8 miliardy Kč).



Vypořádání transakce firmy očekávají na začátku roku 2024 a podléhá schválení příslušnými regulátory. Závisí přitom na uskutečnění korporátní reorganizace, vytvoření optimální a efektivní kapitálové struktury i na realizaci určitých administrativních procesů. Transakce může také podléhat kontrole i regulaci ze strany EU.



Partneři ponechávají stávajícího generálního ředitele PPF Telecom Group Baleše Šarmu na jeho pozici a zajistí kontinuitu podnikání, přičemž naplno využijí rozsáhlých zkušeností nabytých managementem i týmy PPF Telecom Group na příslušných trzích, uvádí zpráva.



"Kupní cena, která společně se smluvními bonusy může dosáhnout výše až dvou a půl miliardy eur, znamená z finančního hlediska jednu z největších transakcí, jakou kdy PPF realizovala. Jsem hrdý na to, jak Skupina dokázala toto aktivum od doby jeho nákupu zhodnotit," uvedl výkonný ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc. Dodal, že díky zkušenostem, které v daném regionu má PPF, a díky globální síle e& mohou mít obě firmy oprávněné ambice na další zajímavé akvizice i synergie.



"Spojení zkušeností a expertizy PPF Telecom Group s našimi inovačními kapacitami přispěje k posílení naší pozice v odvětví telekomunikací ve střední a východní Evropě. Jsme odhodláni dosáhnout synergií, optimalizovat a zefektivnit nákupní procesy a zdokonalit nabídku služeb zákazníkům v souladu s naší ambicí být vedoucí globální technologickou skupinou,“ dodal výkonný ředitel skupiny e& Hatem Dowidar.



Dohodou o partnerství mezi PPF a e& vznikne významný hráč na telekomunikačním trhu ve střední a východní Evropě. PPF společně s e& cílí na dosažení synergií mimo jiné v nákupu či velkoobchodních a roamingových dohodách. Partnerství umožní PPF Telecom Group využít zkušeností e& z jiných trhů a rozvinout nabídku moderních digitálních produktů například internetu věcí (IoT), uvádí tisková zpráva.



Podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala prodej majority v balkánských telekomunikacích potvrzuje trend odchodu PPF z východu a zřejmé posílení na západě. Potvrzuje to také trend prodeje strategických aktiv subjektům z méně demokratických režimů. Pro zákazníky značky O2 na Slovensku a Yettel v Maďarsku, Srbsku a Bulharsku to podle Dohnala bude znamenat snadnější přístup k levnějším značkám přístrojů a menší šance na nižší ceny za mobilní volání a internet. "Myslím, že jde o jednu z největších transakcí na trhu telekomunikačního byznysu v regionu a transakcí v tomto regionu vůbec," dodal.



e&, dříve Etisalat, je největší telekomunikační firma Spojených arabských emirátů. Vznikla v roce 1976 jako telefonní společnost a v současnosti působí jako globální telekomunikační skupina v 16 zemích a poskytuje služby 164 milionům zákazníků.



PPF Telecom Group poskytuje mobilní a datové služby, služby pevných linek a internetovou televizi. Má 18 milionů mobilních zákazníků, 1,1 milionu zákazníků služeb pevného vysokorychlostního internetu a více než 700.000 předplatitelů internetové televize. Skupina zaměstnává celkem 12.700 lidí.