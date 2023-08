Rozbřesk: ČNB opouští podporu koruny a představuje novou prognózu

Česká národní banka ponechala úrokové sazby podle očekávání beze změny. Značnou část trhu ovšem zaskočila formálním ukončením intervenčního režimu oznámeného v květnu 2022, což bylo riziko na něž jsme v souvislosti se srpnovou prognózou upozorňovali. Koruna v reakci na oznámení oslabila a to přibližně o 1%. I když se po krátkodobých ztrátách může měnový pár stabilizovat, koruna po odstranění “garance” ze strany ČNB bude do budoucna zranitelnější. Jednak vůči veškerým zahraničním šokům a jednak bude pravděpodobně i více než v minulosti svázaná s dynamikou sousedních středoevropských měn (vůči kterým v uplynulém roce výrazněji posílila).



Nová prognóza ČNB současně přinesla revizi výhledu HDP i inflace směrem dolů, a to ne jen pro rok 2023, ale i pro rok 2024. ČNB v základním scénáři očekává podobný růst jako my (0,1% letos a 2,4% příští rok, ovšem o poznání nižší inflaci v roce 2024 i v roce 2025 (2,1% a 1,7% versus náš odhad 2,6% a 2,9%). Relativně optimistický “základní” střednědobý výhled pro inflaci je pravděpodobně důvodem, proč bankovní rada vnímá nově rizika prognózy jako jednoznačně “pro-inflační”. Základní scénář tedy počítá s prvním poklesem sazeb již v Q3 tohoto roku, ovšem většina bankovní rady se kvůli obavám z neukotvených inflačních očekávání (podniky čekají za 3 roky inflaci v okolí 5,7%) a z vysoké jádrové inflace (prognóza pro příští rok nad 3%) ztotožňuje s alternativními scénáři. Ty předpokládají buď neukotvená inflační očekávání, nebo o něco rychlejší růst. Oba alternativní případy implikují delší pobyt sazeb na 7%.



Tentokrát nikdo v bankovní radě nezvedl ruku pro nižší úrokové sazby, neboli první pokles úrokových sazeb se zatím nezdá být na dohled. Guvernér Michl zdůraznil, že debata o nižších sazbách se zatím nevede a nejdříve se může otevřít na podzim tohoto roku. To je zatím konzistentní s našimi sázkami na první pokles úrokových sazeb ve čtvrtém čtvrtletí 2023 o 50 bps (přesněji 6,50% pro konec 2023 a 4% pro konec 2024). Nicméně vzhledem k lehce jestřábímu vyznění doprovodných komentářů se nedá vyloučit, že k prvnímu poklesu sazeb dojde později - tedy až na začátku roku 2024.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se po formálním odbourání závazku bránit korunu proti nadměrným ztrátám dostala pod tlak a oslabovala v jednu chvíli na úrovních zhruba o 25 haléřů slabších. Do konce seance příliš původních ztrát nesmazala a končila den v okolí 24,20 EUR/CZK. Koruně nakonec nedokázaly výrazněji pomoci ani relativně jestřábí komentáře Aleše Michla. Předpokládáme, že se koruna sice může v nejbližších seancích stabilizovat, zůstane však bez “záruk” ĆNB o poznání zranitelnější vůči jakýmkoliv výkyvům v globální náladě. Ostatně i nová prognóza ČNB ukazuje, že centrální banka je ochotna tolerovat zejména v roce 2024 ještě o poznání slabší korunu.



Eurodolar

Dolar zůstává silný nehledě na slabá příchozí data (včera to byl index podnikatelské nálady ISM ve službách). Podporou dolaru jsou stále rostoucí výnosy amerických dluhopisů, které se tlačí vzhůru v důsledku enormního převisu nabídky nad poptávkou (americké ministerstvo financí muselo dokonce navýšit plánované objemy v emisním kalendáři).

Týden bude zakončen oficiálními statistikami z amerického trhu práce za červenec. S ohledem na velmi dobrý výsledek ADP reportu se dá očekávat relativně silný přírůstek nových pracovních míst (200 tisíc a více) a rovněž míra nezaměstnanosti by měla zůstat nízká. Pro eurodolar bude však důležitá reakce výnosů amerických dluhopisů, které jsou již ale velmi vysoko…



Zahraniční Forex

Bank of England tentokrát nepřekvapila a zvýšila úrokové sazby jen o 25 bazických bodů. Bankovní rada však zůstala v názoru rozdělena a rétorika do budoucna zůstala jestřábí (neboli ještě jedno zvýšení sazeb velmi pravděpodobně přijde). Reakce libry na zasedání BoE byla nakonec velmi umírněná.