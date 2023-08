Apple a Samsung by mohly být zasaženy omezeními dovozu notebooků a počítačů do Indie

Indie uvalila omezení na dovoz osobních počítačů a tabletů s odkazem na bezpečnostní důvody a potřebu podpořit domácí výrobu v kroku, který by mohl zasáhnout prodeje hardwaru Samsung a na jednom z největších světových trhů spotřební elektroniky.



Notebooky a tablety patří mezi hrstku elektroniky, která bude vyžadovat licenci k dovozu do Indie, podle vládního oznámení zveřejněného ve čtvrtek. V příspěvku na platformě sociálních médií X, Rajeev Chandrasekhar, indický ministr informačních technologií, uvedl, že cílem vlády je zajistit „důvěryhodný“ hardware a systémy, snížit závislost na dovozu a zvýšit domácí výrobu těchto produktů.



Teoreticky budou společnosti od a Samsungu až po potřebovat licence k dovozu produktů, jako jsou notebooky a tablety, do Indie. Ve čtvrtek Bloomberg oznámil, že , Samsung a byly mezi společnostmi, které zmrazily dovoz omezených produktů do Indie, s odkazem na lidi obeznámené s touto záležitostí.



Tento krok přichází v době, kdy se Nové Dillí snaží stát se špičkovým výrobním centrem pro vše od spotřební elektroniky po polovodiče. Vláda se snažila přilákat největší světové technologické firmy pomocí pobídek. již přesunul část výroby do Indie pro své nejnovější iPhony. Foxconn, hlavní montér iPhonů od Applu, tento týden oznámil investici 600 milionů dolarů v Indii jako součást projektu výroby telefonů a samostatného zařízení na výrobu polovodičových zařízení.



Tarun Pathak, analytik společnosti Counterpoint Research, uvedl, že vývoj licencí by mohl vést ke zvýšení cen některých produktů před sváteční sezónou Diwali v Indii na začátku listopadu. Pathak uvedl, že sváteční sezóna měsíce Diwali představuje jednu pětinu ročního prodeje těchto produktů, na které se vztahují nejnovější omezení.



„Nedávná omezení dovozu mohou vést ke krátkodobému zvýšení cen a krizové situaci v zásobování některých klíčových značek, které spoléhají převážně na dovoz. Místní sestavení nebo dokonce získání licencí pro takové značky bude nějakou dobu trvat,“ řekl Pathak pro CNBC. "S blížícím se obdobím svátků může dojít také k narušení nabídek a slev a ty nemohou být tak agresivní jako loni kvůli možnému nesouladu poptávky a nabídky."

Zdroj: CNBC