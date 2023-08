Zrychlující se růst Indie může zaplnit mezeru v globální poptávce po komoditách, kterou zanechala zpomalující Čína

Zpomalení růstu Číny by mohlo poškodit globální poptávku po komoditách, ale Indie by měla část tohoto nedostatku vyrovnat. Ekonomický růst Indie pravděpodobně předstihne čínský, přičemž banka předpokládá, že se tato jihoasijská země stane do konce tohoto desetiletí třetí největší ekonomikou.

Poptávka Indie po komoditách tak pravděpodobně prudce poroste a mohla by pokrýt vícě než polovinu nedostatku čínské poptávky, zejměna v energetickém sektoru, uvedla to ANZ banka v nedávně publikované zprávě. „Poptávka Indie po komoditách bude rychle růst, podpořena příznivou demografií, urbanizací, expanzí výroby a exportu a dále budováním infrastruktury,“ napsali analytici ANZ.

Indie předstihla Čínu a stala se nejlidnatější zemí a nadále se podle údajů ANZ očekává, že její míra urbanizace vzroste do roku 2030 na 40 procent za současných 35, což zvýší poprávku po průmyslových kovech a energetických komoditách, které jsou často spojovány s nárůstem poptávky po infrastruktuře a výrobě.

Předpokládá se, že roční poptávka Indie po hlavních komoditách – jako je ropa, uhlí, plyn, měď, hliník a ocel – od nynějška do roku 2030 vzroste o více než 5 procent, odhaduje banka. Pro srovnání, čínská poptávka po stejných komoditách se zpomalí na 1 až 3 procenta, což doprovází předpokládané zpomalení HDP na 3,5 procent do konce tohoto desetiletí. Čínský HDP ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 6,3 procent, což je méně než očekávání trhu nastavené na 7,3 %.



Nárůst indické poptávky bude nejvýraznější po ropě a uhlí, v souladu se závislostí země na dovozu těžké ropy z více než 80 %, předpověděl ANZ. „Indie zintenzívní své úsilí o dekarbonizaci do roku 2030, ale toto úsilí může být zmařeno rychle rostoucími energetickými potřebami země, z nichž značnou část budou možná muset ještě pokrýt fosilní paliva,“ napsali analytici.



Odhaduje se, že spotřeba ropných produktů v Indii v roce 2024 vzroste téměř o 5 procent ze současných úrovní na 233 805 tisíc metrických tun, uvádí indické organizace Petroleum Planning and Analysis Cell. Podle scénáře ANZ Indie v roce 2030 naplní okolo 60 procent poklesu poptávky po uhlí v Číně a 66 procent pokles v případě ropy ropy.



Rostoucí důraz indické vlády na rozvoj infrastruktury, energetickou transformaci a kapitálové výdaje by také mohl znamenat, že v zemi vzroste poptávka po oceli a železe. ANZ uvedl, že obrovský deficit, který Čína zanechala v poptávce po oceli a hliníku, může být těžší vyplnit. „U hliníku a oceli nemusí být nárůst poptávky Indie příliš významný, jednoduše proto, že rozsah spotřeby těchto položek v Číně je velmi velký,“ zdůraznil ANZ.



Čína spotřebovává více než 50 procent celosvětové produkce průmyslových kovů a oceli. Zatímco Čína si i nadále zachová svůj status monstra na komoditních trzích, Indie může být stále „významnější ovlivňovatelem,“ říká ANZ.



Zdroj: CNBC