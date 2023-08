Cestovní firma TUI je díky silné poptávce poprvé od pandemie v zisku

Cestovní společnost TUI Group vykázala ve třetím finančním čtvrtletí poprvé od pandemie covidu-19 čistý zisk, zaznamenala vyšší počet rezervací a růst celkové poptávky po cestování. Základní zisk před úroky a zdaněním činil od dubna do června 169 milionů eur (4,1 miliardy Kč), zatímco ve stejném období loni firma hospodařila se ztrátou 27 milionů eur. Podnik to uvedl ve svém dnešním sdělení zároveň s oznámením, že extrémní počasí a požáry ovlivní jeho celoroční hospodářské výsledky.



Tržby se meziročně zvýšily o 19 procent na 5,3 miliardy eur. O šest procent vyšší než ve stejném období loni byly objednávky, které se tak dostaly poblíž úrovní před pandemií, přestože ceny stouply o sedm procent.



Dobré hospodářské výsledky vykázaly za čtvrtletí i letecké společnosti. Turisté nadále směřují do slunných destinací po celé Evropě a cestovatelský boom vykazuje jen málo známek zpomalení.



Společnost přijme opatření, aby zmírnila dopady lesních požárů a dalších vlivů souvisejících s klimatem. Cestovní sezona by tak mohla začínat dříve na jaře a skončit na podzim a firma by pojišťovala cestující do destinací ohrožených změnami klimatu. Zejména lesní požáry na Rhodu v Řecku vedly k tomu, že přibližně 8000 zákazníků TUI muselo opustit hotely, uvedla firma. Náklady na to se promítnou do celoročních výsledků a očekává se, že se budou blížit 25 milionům eur.



TUI je vinou pandemie zadlužená. Německý stát společnost podpořil miliardovými půjčkami a vydáním zvláštního dluhopisu. Dnes firma oznámila, že snížila čisté zadlužení o 1,1 miliardy na 2,2 miliardy eur.