WeWork (-27 %) k přežití nutně potřebuje nový kapitál, tři členové představenstva skončili

Poskytovatel sdílených kanceláří WeWork je znovu v potížích a vzbudil dokonce pochybnosti o své další existenci. Firma v úterý uvedla, že odstoupili tři členové jejího představenstva. Vydala také varování, že její management potřebuje získat dodatečný kapitál, aby se společnost udržela nad vodou a udržela likviditu během příštích 12 měsíců. Akcie podniku po skončení obchodování ztrácely až 27 procent.



WeWork při představení hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí přiznal, že má "významné pochybnosti" o další existenci společnosti s ohledem na ztráty a očekávané požadavky na hotovost. Společnost oznámila, že chce v příštích dvanácti měsících vyjednat levnější nájemné, snížit náklady a získat nový kapitál prostřednictvím emise akcií nebo dluhopisů nebo prodejem aktiv.



Firmu těžce zasáhla pandemie, protože pandemická opatření přiměla lidi pracovat namísto jejích sdílených prostor z domova. WeWork nakonec zachránila japonská technologická firma Softbank, která jí poskytla životně důležitých 9,5 miliardy dolarů (209 miliard Kč). Podnik je při tom od svého vstupu na burzu v březnu 2021 stále v zisku. Potýkal se ale také s problémy v technologickém sektoru, kde se rozmohlo masové propouštění.



Firmu postihl odchod vrcholných manažerů, včetně rezignace generálního ředitele Sandeepa Mathraniho a finančního ředitele Andre Fernandeze v letošním roce. To její problémy znásobilo. WeWork v úterý uvedl, že stále pokračuje v hledání stálého generálního ředitele a že po odchodu tří členů představenstva jmenoval čtyři nové.



Společnost WeWork založil v roce 2010 Adam Neumann se svou ženou a s investičním bankéřem Joelem Schreiberem. Z jedné sdílené kanceláře v New Yorku firma expandovala do celého světa, včetně České republiky. V současnosti využívá jejích služeb ve sdílených pracovních prostorách 512.000 členů ve 33 zemích.