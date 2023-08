Rozbřesk: Americká ekonomika nepřistává, ale stále letí

Do roku 2023 vstupovaly trhy s přesvědčením, že americkou ekonomiku čeká nevyhnutelně recese. A dávalo to smysl – razantní zpřísnění měnové politiky za účelem obnovení cenové stability mělo dle učebnicových pouček přinést náklad v podobě vyšší nezaměstnanosti a hospodářského poklesu. Tento argument posiloval fakt, že aktuální cyklus zvyšování úrokových sazeb je vůbec ten nejagresivnější od začátku 80. let, když Fed v rozmezí šestnácti měsíců dostal sazby z nuly na 5,5 %.



Pesimismus z počátku letošního roku však postupně vystřídala vlna optimismu, viditelná především na akciových trzích. Ta odráží přesvědčení, že se americká ekonomika vyhne recesi a Fed zvládne doručit tzv. hladké přistání. Jinak řečeno, inflace se vrátí do blízkosti 2% cíle, aniž by se ekonomická aktivita společně s trhem práce dostaly pod významnější tlak. To by byl z historického pohledu majstrštyk, neboť Fedu se jen málokdy podařilo obnovit cenovou stabilitu a zároveň „nezabít“ hospodářský růst.



Hladké přistání, které aktuálně zaceňují trhy, však není vůbec jisté. Americká ekonomika totiž stále nepřistává, ale spíše pokračuje v letu, ať již bereme v potaz slušnou růstovou dynamiku HDP nebo extrémně napjatý trh práce. Jedním z důvodů je fakt, že úrokové sazby působí na ekonomiku se zpožděním minimálně jednoho roku, tudíž hlavní dopad přísné měnové politiky by měl být citelný ve druhé půli tohoto roku a následně i v roce 2024.



V tomto ohledu je zatím příliš brzy bouchat šampaňské nad hladkým přistáním americké ekonomiky. Recese sice zatím nepřišla, tím ale neklesá její pravděpodobnost. Naopak platí, že čím déle zůstanou úrokové sazby na takto restriktivních úrovních, tím více se bude kumulovat jejich negativní dopad na firmy a domácnosti. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že vysoké úrokové sazby zvyšují pravděpodobnost, že se něco tzv. pokazí a může dojít k podobným otřesům jako při bankovní krizi v březnu tohoto roku.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera podobně jako ostatní regionální měny mírně ztrácela, ale nadále se obchoduje v blízkosti hladiny 24,20 EUR/CZK. Pozornost korunového trhu se již upíná k zítřejším inflačním číslům. Zatímco červencový výsledek tuzemské inflace (odhadujeme pokles z 9,7 % na 8,7 %) by trhy měly přejít bez větších výkyvů podobně jako v posledních měsících, americká inflační čísla mohou vyvolat vyšší volatilitu, zvláště v případě výraznějšího překvapení.



Eurodolar

Eurodolar se při absenci výraznějších zpráv pohybuje okolo hranice 1,10. Dolaru včera lehce pomáhala slabší červencová data o čínském zahraničním obchodě, která ukázala na dvouciferný meziroční propad dovozů i vývozů.

Dnes je kalendář očekávaných událostí opět prázdný a výraznější impuls pro eurodolar může přinést až zítřejší americká inflace za červenec.



Akcie

Americké akciové trhy včera zaznamenaly již pátý pokles během posledních šesti dní. Včerejší poklesy hlavních indexů byly spíše umírněné, když Dow Jones a S&P 500 odepsaly přibližně 0,4 %. Výběr zisků byl opět patrný především u technologických titulů. Technologický index Nasdaq 100 si navzdory nedávným poklesům drží od začátku roku téměř 40% zisky. Více než 1% ztráty jsme v tomto sektoru viděli u akcií AMD, Nvidia nebo také Microsoft. Farmaceutický gigant Eli Lilly v minulém kvartálu zvýšil meziročně zisk o 30 % na 8,3 mld. USD, čím překonal konsensus o 700 mil. USD. Společnost dále výrazně navýšila celoroční výhled pro tržby a podařilo se jí o 1 % zvýšit i její hrubé marže. Akcie Eli Lilly po těchto výtečných číslech posílily o více než 14 %.