Bloomberg: Stávky v Austrálii vyvolávají obavy o globální dodávky plynu

Hrozba stávek v Austrálii, která patří mezi přední producenty zemního plynu, by mola narušit křehkou rovnováhu globálních dodávek a opět lidem zvýšit účty za odběr. Uvedla to agentura Bloomberg. Plyn se tak podle ní opět stává rizikem pro světovou ekonomiku.



Poptávka po plynu na severní polokouli je zatím nízká a do začátku topné sezony zbývá ještě několik měsíců. Vyhlídka na dlouhodobé uzavření závodů na zkapalnění zemní plyn (LNG) však způsobuje růst velkoobchodních cen plynu. Nejnovější eskalaci obav o dodávky vyvolal spor o mzdové a pracovní podmínky v australských závodech společností a Woodside Energy Group, které se na celosvětových dodávkách LNG podílejí více než deseti procenty. Další jednání má pokračovat v úterý.



Ceny plynu sice nedosahují úrovní, které zaznamenaly zhruba před rokem, nestabilita v zimě by však mohla znamenat vyšší účty pro domácnosti i pro velké odběratele plynu, mezi které patří ocelárny, producenti hnojiv nebo keramický průmysl. Ti se stále vzpamatovávají z prudkého růstu cen v loňském roce.



Stávky upozorňují na křehkost globálních toků plynu více než rok od doby, kdy situaci na trhu narušila válka na Ukrajině. Evropa, která se rozhodla omezit dodávky z Ruska, je stále v ohrožení a vedoucí pracovníci velkých energetických firem v posledních týdnech varují, že chladná zima a neočekávané výpadky mohou způsobit v regionu nedostatek suroviny.



Asie je více napojena na dodávky z Austrálie. A nabídková válka s Evropou může zvýšit účty v obou regionech.



Pokud by stávka v australských závodech Gorgon, Wheatstone a North West Shelf LNG trvala měsíc, mohlo by to ovlivnit dodávky tří milionů tun, což je zhruba 44 nákladů LNG, odhadl ředitel SyEnergy Consulting Claudio Steuer. Dopad by mohl být významný, tato zařízení mají totiž mít na letošních dodávkách do Japonska, Thajska a na Tchaj-wan zhruba čtvrtinový podíl, upozornila společnosti zabývající se průzkumem trhu Independent Commodity Intelligence Service. Na dovozu do Číny se podílejí 14 procenty a do Singapuru 28 procenty. Běžní odběratelé z těchto zařízení by pak mohli být nuceni hledat palivo na spotových trzích, protože zásoby LNG jsou stále značně omezené.



Pod tlakem jsou dodávky i jinde. Vývoz LNG z Ruska byl v posledních týdnech omezen kvůli údržbě dvou největších zařízení. Trinidad a Tobago mají v tomto měsíci odstaveno jedno zařízení kvůli údržbě a Egypt zastavil téměř veškerý vývoz kvůli vysoké domácí poptávce v reakci na horké počasí. Už delší dobu jsou slabší i dodávky z Nigérie. Navíc ve třetím čtvrtletí je naplánována další údržba, mimo jiné v zařízení na produkci LNG v Austrálii.



Pozornost kupujících, kteří budou hledat alternativy, se zřejmě zaměří na USA, které jsou největším a nejflexibilnějším dodavatelem LNG. Načasování se ale shoduje se sezonou hurikánů v Atlantiku. Američtí vývozci LNG se soustřeďují v Mexickém zálivu. Podle amerických prognostiků se pravděpodobnost neobvykle aktivní sezony hurikánů v Atlantiku zvyšuje s tím, jak se oteplují oceány.



Pokud by se výpadek v dodávkách plynu z Austrálie protáhl do září, ovlivnilo by to globální dodávky a ceny před topnou sezonou. Ceny v Asii a v Evropě by musely vzrůst, aby země získaly LNG a udržely teplo v domácnostech. Pro některé odběratele citlivější na ceny, jako je například Indie, by tak LNG mohl být příliš drahý.