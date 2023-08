WSJ: Hospodářské problémy v Číně zhoršují vyhlídky velkých amerických firem

Hospodářské problémy, kterými po pandemii covidu-19 prochází Čína, nepříznivě dopadají na velké americké firmy. Ty proto zhoršují výhled na zbytek letošního roku a některé z nich mají obavy, zda se očekávané oživení po pandemii vůbec dostaví. Napsal to dnes americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).



S problémy se potýkají především firmy, které působí ve výrobním sektoru a ve stavebnictví anebo které se zaměřují na export. Hlásí nižší tržby a v některých případech varují před dalšími problémy, které teprve přijdou. Růst hrubého domácího produktu (HDP) v Číně se téměř zastavil a nejnovější statistiky naznačují pochmurné vyhlídky.



Zpomalení růstu čínské ekonomiky se projevuje ve výsledcích hospodaření mnoha firem, od chemiček a Dow až po dodavatele těžkých stavebních strojů . Některé firmy daly najevo zklamání z efektivity opatření na podporu ekonomiky, k nimž Peking přistoupil, a zhoršily výhled tržeb v Číně na letošní rok.



"Zakázky v Číně klesly v prvním čtvrtletí o 20 procent, ve druhém čtvrtletí o 40 procent, ale za červen už propad činí 50 procent," řekl šéf společnosti Danaher Rainer Blair, když popisoval propad tržeb svého podniku za prodej zařízení na biologické zpracování. "Upřímně řečeno, my nepředpokládáme, že se to ve druhém pololetí zlepší," dodal.



Blair jako hlavní příčinu slabé poptávky vidí pokles zahraničních investic a nadměrné výrobní kapacity po pandemii. Celkové tržby firmy Danaher v Číně ve druhém čtvrtletí klesly o deset procent. Firma loni celkově utržila 31,5 miliardy dolarů (téměř 692 miliard Kč) a Čína se na tomto výsledku podílela z 13 procent.



Někteří manažeři varovali před globální řetězovou reakcí, protože zákazníci v jiných geografických oblastech také pociťují negativní dopady slabší poptávky v Číně. Výsledkem je pokles objednávek a nižší příjmy v jiných částech světa.



Problémy ale nejsou znát všude stejně. Firmy v odvětví, která se zotavují rychleji, jako je domácí cestovní ruch, mají lepší výsledky. Například hotelový řetězec eviduje nárůst poptávky po ubytování v Číně v souvislosti s oživením domácího cestovního ruchu a dodal, že nyní generuje více příjmů v přepočtu na jeden pokoj než v roce 2019, tedy v období před pandemií.



Americký řetězec kaváren na začátku srpna uvedl, že tržby v Číně zvýšil v minulém čtvrtletí o 51 procent ve srovnání s předchozím rokem. O čtvrtletí dříve činil meziroční nárůst tři procenta. Podobně výrobce elektroniky vykázal rekordní tržby v regionu, který zahrnuje pevninskou Čínu, Hongkong a Tchaj-wan.