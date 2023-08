RBC: Načasování snížení ratingu bank je podivné, je třeba vnímat celý cyklus

Gerard Cassidy z RBC Capital Markets pochybuje o relevanci snížení ratingu některých amerických bank „v této fázi cyklu“. Analytik vnímá snižující se kvalitu úvěrových portfolií, na CNBC by se ale podle něj měl brát v úvahu vývoj během celého cyklu.



Rating některým bankám snížila agentura , Cassidy v této souvislosti připomněl, že po pandemii byly rozvahy bank a jejich úvěrová portfolia „mimořádně silné“. Ztráty tu byly dokonce „neudržitelně nízko, situace se nyní normalizuje v tom smyslu, že rostou.“ Načasování kroku od pak vnímá jako „podivné“, protože kvalita úvěrů se snižuje již nějakou dobu. Pokud navíc Fed přestane zvedat sazby v září a nepřijde tvrdé přistání, banky jako celek by měly být „ve velmi dobrém stavu“.



Analytik v této souvislosti zmínil banku M&T (viz následující graf s vývojem ceny jejích akcií). Patří mezi ty, kterým agentura snížila rating kvůli aktuálnímu vývoji, ale podle experta jde o společnost, která v minulosti ukazovala, jak dobře spravuje své úvěrové portfolio napříč celým cyklem. Podobné je to podle experta například s .





Zdroj: CNBC



Cassidy se domnívá, že americká ekonomika bude postupně zpomalovat, možná až k mírné recesi. Ohledně načasování snížení ratingu u bank se pak na CNBC spekulovalo o možné vazbě na snížení ratingu Spojených států. Cassidy tu ale nějakou významnější vazbu nevidí.



Na Yahoo Finance o situaci v bankovním sektoru hovořil i stratég společnosti WisdomTree Kevin Flanagan. Také pro něj bylo snížení ratingu překvapením. Přesto však má za to, že některé negativní tlaky v odvětví stále přetrvávají. Na Yahoo dodali, že svůj krok staví na „rostoucích nákladech financování, propojenosti bank s trhem komerčních realit a změnách v regulaci vyžadujících navyšování kapitálu.“



Stratég se ovšem domnívá, že situaci výrazně změnil program financování poskytovaný zájemcům ze strany americké centrální banky. Podle Flanagana jde o faktor, který by mohl dát investorům důvěru a klid s tím, že Fed by tímto programem měl zajistit, aby se problém několika menších bank nestal problémem systematickým. I Fed přitom zmiňuje tenze v oblasti menších bank jako něco, co utahuje finanční podmínky v celé ekonomice.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance