Ropa stoupá ke 100 dolarům, přináší změny na Wall Street a ztěžuje boj s inflací

V době, kdy se měnová politika světových centrálních bank začala na relativně vysokých úrovních stabilizovat, se na světovou ekonomiku valí další turbulence v podobě setrvale rostoucích cen ropy. Ropná rally tak nutí centrální baknky k revizi své měnové politiky a investory k přehodnocení svých sázek napříč světovými trhy.

Akcie leteckých společností, měny zemí dovážejících ropu a výnosy dluhopisů jsou jen hrstkou tříd aktiv, které již začínají odrážet realitu ropy Brent za v okolí 100 dolarů za barel. Stratégové z Group Inc. a Plc mezitím vydali makrozprávy, ve kterých klientům radí, jak obchodovat s cenovým šokem v oblasti energií.



Vzhledem k tomu, že tento týden ještě proběhne trojice zasedání centrálních bank, staly se energie a jejich potenciální dopad na inflaci a hospodářský růst největší tématem rozhovorů na Wall Street.

"Jedním z nejzřetelnějších dopadů by bylo, kdyby ceny ropy vykolejily trend dezinflace a zabránily centrálním bankám snížit sazby tak brzy, jak trhy doufaly," řekl Michel Menigoz, vedoucí oddělení správy akciových a vyvážených fondů ve společnosti Sanso Investment Solutions v Paříži.

Pro centrální bankéře mohou být takovéto komoditní skoky varovným signálem. Pracovníci Mezinárodního měnového fondu v novém dokumentu, který se zabývá více než 100 inflačními šoky od 70. let 20. století, zjistili, že pouze v 60 % případů došlo během pěti let k trvalému zpomalení růstu spotřebitelských cen.





Zdroj: Bloomberg

Pokud by toto zvýšení nakonec znamenalo, že ropa bude ve čtvrtém čtvrtletí v průměru stát 100 USD za barel, mohlo by to podle výpočtů Bloomberg Economics způsobit maximální dopad na inflaci v USA ve výši až 0,9 procentního bodu. V eurozóně a ve Spojeném království je to blíže 0,4 procentního bodu.



"Růst cen ropy bude hrát roli pro všechny centrální banky", protože inflační efekty se začnou pohybovat "špatným" směrem, uvedl Brad Bechtel, globální vedoucí devizového oddělení společnosti Jefferies LLC v New Yorku.



Rychlejší inflace by byla velkou ranou pro trh s dluhopisy, který již nyní sází na to, že Fed bude muset držet sazby na zvýšené úrovni delší dobu, aby se růst cen vrátil k cíli.



Zdroj: Bloomberg

Výnosy amerických a evropských dluhopisů se plíživě zvyšují, částečně proto, že investoři počítají s tím, že úrokové sazby budou muset zůstat vyšší delší dobu. V Německu, kde rostou obavy z toho, jak drahá energie poškodí průmyslový motor země, byl tento pohyb obzvláště prudký. Dvouleté výnosy vyskočily na 3,2 % ve srovnání s 2,9 % na začátku srpna.



"Prudký nárůst cen ropy je včasnou připomínkou," řekl Dario Perkins, výkonný ředitel pro globální makro ve společnosti TS Lombard. "Inflační volatilita nezmizí."

Rizika jdou oběma směry. Španělská centrální banka v úterý varovala, že inflace bude v letošním a příštím roce kvůli dražší ropě rychlejší, než očekávala, a zároveň bude slabší i hospodářská expanze.

Tyto obavy stáhly minulý týden euro na šestiměsíční minimum, protože trhy sázely na to, že evropská ekonomika vyšší sazby nevydrží. Obchodníci již nyní oceňují více než dvě snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v příštím roce a odhlížejí od pokynů ECB, že výpůjční náklady zůstanou zvýšené po delší dobu.

Vyhlídky růstu znepokojují také hlavní ekonomku OECD Clare Lombardelliovou. Ta v úterý novinářům řekla, že dopady budou "tlačit na rozpočty domácností a na poptávku" - a že Evropa bude trpět více než USA kvůli své závislosti na dovozu energie.



Zdroj: Bloomberg

Reakce akciových trhů

Akcie leteckých společností spolu s výhledem zisků klesají. Dražší pohonné hmoty snižují zisky leteckých společností, což investory nutí prodávat akcie cestovních a logistických společností. Desetičlenný index S&P Supercomposite Airlines se od poloviny července propadl o 20 %, což z něj činí jednu z nejhůře postižených oblastí akciového trhu v posledních měsících.



Zdroj: Bloomberg

Naproti tomu evropské energetické společnosti mohou vydělat jmění. Pro britský bluechipový index FTSE 100 jsou energetické akcie obzvláště velkým tahounem. Ačkoli má tento sektor v indexu zhruba 13% váhu, v roce 2022 vygeneroval 26 % zisků benchmarku.



Zdroj: Bloomberg

"Energetice se bude v příštích měsících dařit a spustí rotaci do zaostávajících velkých ropných akcií," řekl Edmund Shing, globální investiční ředitel společnosti Wealth Management. "Je čas na rotaci z technologických akcií. Vezměte si Nvidii, pohyb po výsledcích naznačuje, že všichni, kdo chtěli nakupovat, už nakoupili."



Zdroj: Bloomberg